В Туве к 15,5 годам колонии приговорили чабана, который убил своего отца

Верховный суд Тувы вынес приговор 37-летнему жителю Сут-Хольского района который обвинялся в убийстве своего отца. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей мужчине назначили 15,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как установил суд, в мае 2020 года на чабанской стоянке в ходе распития спиртных напитков мужчина ударил деревянным стулом в голову своего отца, отчего тот потерял сознание. В дальнейшем обвиняемый затащил родственника в салон автомобиля, облил бензином и поджег, имитируя несчастный случай.

Расследование установило, что потерпевший скончался на месте в результате ожогового шока.

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Илья Николаев