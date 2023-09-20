В Новосибирске задержан адвокат, ранее работавший судьей

Сотрудниками УФСБ по Новосибирской области задержан адвокат Валерий Кухаренко. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассказали источники в юридическом сообществе города.

По их информации, адвоката подозревают в обмане клиента, которому он якобы обещал за 1 млн руб. урегулировать вопрос с уголовным преследованием: доверителя Валерия Кухаренко судят за коррупцию. При получении аванса в 100 тыс. руб. защитника задержали. Мера пресечения ему пока не избрана.

Дело в отношении адвоката возбудил руководитель регионального управления Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Евгений Долгалев. Оперативно получить комментарий ведомства не удалось.

73-летний Валерий Кухаренко — один из старейших адвокатов города. Ранее он работал судьей.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев