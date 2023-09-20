Авиакомпания NordStar оштрафована за отмену рейса

Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю авиакомпания NordStar.привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб. за отмену рейса Речь идет о маршруте Красноярск-Москва, который не состоялся по инициативе перевозчика весной этого года. Как отмечает ведомство, компанией было продано 19 из 180 билетов на рейс. Перевозчик отменил рейс из-за его «невостребованности со стороны пассажиров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Согласно авиационным правилам перевозчик имеет право отменить, задержать или изменить рейс, указанный в билете, в том случае, если этого требуют условия безопасности полетов, а также по требованию государственных органов. Невостребованность со стороны пассажиров такой уважительной причиной для отмены рейса не является», - комментируют в ведомстве.

На сегодняшний день из аэропорта Красноярска в Москву ежедневно выполняют рейсы компании – NordStar, «Аэрофлот», S7 Airlines, «Икар», «Победа», Utair.

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Лолита Белова