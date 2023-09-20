Спрос на премиальные машины с пробегом в Челябинске вырос на 60%

В июне-августе спрос на премиальные автомобили с пробегом в возрасте от четырех до шести лет на «Авито» в Челябинске вырос на 60,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена таких машин составила 3,8 млн руб. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Самой востребованной премиальной моделью в возрасте 4-6 лет в городе стала BMW 5 серии с долей от общего спроса в сегменте 8,1%. В тройку лидеров вошли BMW X5 (7,8%) и Lexus RX (6,1%). Следом идут Genesis G70 (5,9%) и BMW 3 серии (5,4%).

Среди премиальных автомобилей в возрасте до трех лет в Челябинске самым популярным стал Lexus RX с долей от общего спроса в сегменте 21,1%. На втором и третьем местах соответственно BMW X6 (5,7%) и Audi A3 (4,8%). Также в топ-5 вошли Mercedes-Benz E-класса (3,9%) и BMW X5 (3,5%). Средняя цена премиальных машин не старше трех лет составила 8,55 млн руб.

«Спрос на авто премиальных брендов в возрасте до трех лет по России увеличился в июне-августе 2023 года на 11,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а предложение — на 19,9% год к году»,— добавляют эксперты «Авито Авто».

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