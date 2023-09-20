Большинство многоэтажек Новороссийска не готово к зиме

|
|
| Адрес
| Учреждение / управляющая компания
| 13 Ущелье, 1
| ООО “Оплот”
| 13 Ущелье, 2
| ООО “Оплот”
| 40 лет Октября, 10А, Верхнебаканский
| ООО “КУБАНЬРЕМСТРОЙ”
| 8-я Щель, 30 корпус 1, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| 8-я Щель, 30 корпус 2, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| 8-я Щель, 30, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| 8-я Щель, 32 корпус 1, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| 8-я Щель, 32 корпус 2, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| 8-я Щель, 32 корпус 3, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| 8-я Щель, 32 корпус 4, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| 8-я Щель, 32 корпус 5, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| 8-я Щель, 32 корпус 6, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| 8-я Щель, 32 корпус 7, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| 8-я Щель, 32А, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| 8-я Щель, 32Б, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| 8-я Щель, 32В, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| Алексеева, 54
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Анапское ш., 108
| ООО “АРГУМЕНТ”
| Анапское ш., 23А
| ООО “РосГосСервис”
| Анапское ш., 23Б
| ООО “РосГосСервис”
| Анапское ш., 37
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Анапское ш., 37А
| ООО “Арсенал”
| Анапское ш., 39
| ООО УК “Альтернатива”
| Анапское ш., 41Н корпус 1
| ООО “Ковчег”
| Анапское ш., 41Н корпус 2
| ООО “Ковчег”
| Анапское ш., 41П
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Анапское ш., 54 корпус 1
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 54 корпус 10
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 54 корпус 11
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 54 корпус 12
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 54 корпус 13
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 54 корпус 2
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 54 корпус 3
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 54 корпус 4
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 54 корпус 5
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 54 корпус 6
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 54 корпус 7
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 54 корпус 8
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 54 корпус 9
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 56 корпус 14
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 56 корпус 15
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 56 корпус 16
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 56 корпус 17
| ООО “Атмосфера”
| Анапское ш., 56 корпус 19
| ООО “Атмосфера”
| Аршинцева, 25А
| ООО “Оплот”
| Аршинцева, 3
| ООО “Атмосфера”
| Аршинцева, 4
| ООО “Оплот”
| Аршинцева, 6
| ООО “Оплот”
| Бориса Пупко, 1
| ООО “Пик-Комфорт”
| Бориса Пупко, 3
| ООО “Пик-Комфорт”
| Бориса Пупко, 5
| ООО “Пик-Комфорт”
| Бориса Пупко, 5 корпус 1
| ООО “Пик-Комфорт”
| Борисова, 10
| ООО “Атмосфера”
| Борисова, 12, Б Новороссийск
| ООО “Атмосфера”
| Борисова, 14
| ООО “Атмосфера”
| Борисова, 15
| ООО “Атмосфера”
| Борисова, 15А
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Борисова, 17
| ООО “Атмосфера”
| Борисова, 18
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Борисова, 26
| ООО “Оплот”
| Борисова, 28
| ООО “Оплот”
| Борисова, 3
| ООО “Атмосфера”
| Борисова, 30
| ООО “Оплот”
| Борисова, 32
| ООО УК “НОРД ОСТ”
| Борисова, 34
| ООО “Оплот”
| Борисова, 36
| ООО УК “НОРД ОСТ”
| Борисова, 38А
| ООО “Атмосфера”
| Борисова, 38Б
| ООО “Атмосфера”
| Борисова, 3А
| ООО “Атмосфера”
| Борисова, 4
| ООО “Атмосфера”
| Борисова, 40А
| ООО “Атмосфера”
| Борисова, 40Б
| ООО “Атмосфера”
| Борисова, 40В
| ООО “Атмосфера”
| Борисова, 8
| ООО “Атмосфера”
| Васенко, 10/12
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Васенко, 13
| ООО “Оплот”
| Васенко, 14
| ООО “Атмосфера”
| Васенко, 15
| ООО “Оплот”
| Васенко, 16
| ООО “Атмосфера”
| Васенко, 22/28
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Васенко, 32
| ООО “Атмосфера”
| Вербовая, 11
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Вербовая, 11 А
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Вербовая, 13
| ООО УК “Альтернатива”
| Вербовая, 15
| ООО УК “Цель-л”
| Видова, 100
| ООО “РЕГИОН”
| Видова, 119
| ТСЖ №9
| Видова, 121
| ТСЖ №8
| Видова, 121А корпус 3
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Видова, 121А корпус 4
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Видова, 121А корпус 5
| ООО УК “Альтернатива”
| Видова, 121А корпус 6
| ООО УК “Альтернатива”
| Видова, 121А корпус 7
| ООО УК “Альтернатива”
| Видова, 121А корпус 8
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Видова, 123
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Видова, 131 корпус 1
| ООО “Атмосфера”
| Видова, 131 корпус 2
| ООО “Атмосфера”
| Видова, 133 корпус 1
| ООО “Атмосфера”
| Видова, 133 корпус 2
| ООО “Атмосфера”
| Видова, 137А
| ООО “АРГУМЕНТ”
| Видова, 149
| ООО “КЖУ”
| Видова, 153
| ТСН “ТСЖ Первый” (РосГосСервис)
| Видова, 153 корпус 1
| ООО “АРГУМЕНТ”
| Видова, 153 корпус 2
| ООО “АРГУМЕНТ”
| Видова, 156А
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Видова, 157
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Видова, 157
| ТСН “ТСЖ Видова №157”
| Видова, 158А
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Видова, 160А
| ООО “РЕГИОН”
| Видова, 163А
| ООО “АРГУМЕНТ”
| Видова, 164А
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Видова, 167
| ТСЖ “Юпитер”
| Видова, 167 Б
| ООО “РЕПИНО”
| Видова, 171
| ООО “АРГУМЕНТ”
| Видова, 171 корпус А
| ООО “РЕГИОН”
| Видова, 173
| ООО “АРГУМЕНТ”
| Видова, 174
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Видова, 176А
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Видова, 177
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Видова, 178
| ООО “РЕГИОН”
| Видова, 178А
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Видова, 182
| ООО “Оплот”
| Видова, 184
| ООО “Оплот”
| Видова, 196
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Видова, 196А
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Видова, 65
| ООО “РосГосСервис”
| Видова, 83
| ООО “РЕГИОН”
| Войсковой проезд, 2 корпус 13
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Войсковой проезд, 2 корпус 15
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Войсковой проезд, 2 корпус 18
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Войсковой проезд, 2 корпус 23
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Волгоградская, 14
| ООО “РосГосСервис”
| Волгоградская, 18
| ООО “РосГосСервис”
| Волгоградская, 2
| ООО “РосГосСервис”
| Волгоградская, 26А
| ООО “РосГосСервис”
| Волгоградская, 28
| ООО “РосГосСервис”
| Волгоградская, 30
| ООО “РосГосСервис”
| Волгоградская, 34/1
| ООО “РосГосСервис”
| Волгоградская, 36
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Волгоградская, 38
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Волгоградская, 4
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Волгоградская, 40
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Волгоградская, 42
| ООО “РосГосСервис”
| Волгоградская, 44
| ООО “РосГосСервис”
| Волгоградская, 48
| ООО “РосГосСервис”
| Восточная, 3, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Восточная, 5, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Восточная, 7, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Восточный пер., 16, Цемдолина
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Вруцкого, 29А
| ООО “УО Наш Дом”
| Вруцкого, 31А
| ООО “РЕГИОН”
| Вруцкого, 31А корпус 1
| ООО “РЕГИОН”
| Встречная, 21, Мысхако
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Гагарина, 3, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Гайдара, 25
| ООО “РосГосСервис”
| Гайдара, 2А
| ООО “РЕГИОН”
| Героев Десантников, 15
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Героев Десантников, 22
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Героев Десантников, 24
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Героев Десантников, 27
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Героев Десантников, 28
| ООО “РосГосСервис”
| Героев Десантников, 32
| ТСЖ №20
| Героев Десантников, 33
| ООО “РосГосСервис”
| Героев Десантников, 34
| ООО “Пик-Комфорт”
| Героев Десантников, 35
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Героев Десантников, 49
| ООО “РосГосСервис”
| Героев Десантников, 61А
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Героев Десантников, 65 корпус 1
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Героев Десантников, 65 корпус 3
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Героев Десантников, 7
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Героев Десантников, 75
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Героев Десантников, 79
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Героев Десантников, 87
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Героев Десантников, 89
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Героев Десантников, 9
| ООО “Оплот”
| Героев Десантников, 91
| ООО УК “Цель-л”
| Героев Десантников, 95
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Герцена, 15
| ООО “Атмосфера”
| Герцена, 1Б
| ООО УК “Лавр”
| Герцена, 3
| ТСЖ “Герцена 3”
| Гладкова, 4, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Гладкова, 5, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Гладкова, 6, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Гордеева, 4
| ООО “Атмосфера”
| Грибоедова, 13
| ООО “Атмосфера”
| Грибоедова, 16
| ООО “Атмосфера”
| Грибоедова, 16А
| ООО “Оплот”
| Грибоедова, 3, Раевская
| ООО “Оплот”
| Грибоедова, 9
| ООО “Оплот”
| Григорьева, 10
| ООО УК “Малая Земля”
| Григорьева, 8
| ООО УК “Малая Земля”
| Губернского, 13
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Губернского, 18
| ООО УК “НЖК”
| Губернского, 28
| ООО “ЖЭК”
| Губернского, 2А
| ООО “РосГосСервис”
| Губернского, 3 А
| ТСЖ “Яктан”
| Губернского, 32
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Губернского, 4
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Губернского, 52
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Дзержинского пр., 158
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Дзержинского пр., 160
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Дзержинского пр., 162
| ООО УК “НОРД ОСТ”
| Дзержинского пр., 185
| ООО “РЕГИОН”
| Дзержинского пр., 192
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Дзержинского пр., 197
| ООО “РосГосСервис”
| Дзержинского пр., 198
| ООО “РосГосСервис”
| Дзержинского пр., 199
| ООО “Арсенал”
| Дзержинского пр., 199А
| ООО “РосГосСервис”
| Дзержинского пр., 202
| ООО “РосГосСервис”
| Дзержинского пр., 205Б
| ООО “РосГосСервис”
| Дзержинского пр., 207
| ООО “РЕГИОН”
| Дзержинского пр., 213А
| ООО “РЕГИОН”
| Дзержинского пр., 216
| ООО “РосГосСервис”
| Дзержинского пр., 217А
| ООО “Босфор”
| Дзержинского пр., 219
| ООО “Арсенал”
| Дзержинского пр., 219А
| ООО “Арсенал”
| Дзержинского пр., 220/2
| ТСЖ “Афганец”
| Дзержинского пр., 221
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Дзержинского пр., 223
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Дзержинского пр., 223А
| ООО “Босфор”
| Дзержинского пр., 224
| ООО “Пик-Комфорт”
| Дзержинского пр., 226
| ООО “Пик-Комфорт”
| Дзержинского пр., 228
| ООО “Пик-Комфорт”
| Дзержинского пр., 230
| ООО “Пик-Комфорт”
| Дзержинского пр., 231
| ООО “РосГосСервис”
| Дзержинского пр., 232
| ООО “КЖУ”
| Дзержинского пр., 234
| ООО “КЖУ”
| Дзержинского пр., 238
| ООО УК “Малая Земля”
| Дзержинского пр., 240
| ООО УК “Малая Земля”
| Дзержинского пр., 244 корпус 10
| УК “Золотой берг”
| Дзержинского пр., 244 корпус 11
| УК “Золотой берг”
| Дзержинского пр., 244 корпус 5
| УК “Золотой берг”
| Дзержинского пр., 244 корпус 6
| УК “Золотой берг”
| Дзержинского пр., 244 корпус 7
| УК “Золотой берг”
| Дзержинского пр., 244 корпус 8
| УК “Золотой берг”
| Дзержинского пр., 244 корпус 9
| УК “Золотой берг”
| Днепровский пер., 11
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Днепровский пер., 3
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Днепровский пер., 4 корпус 10
| ООО “Атмосфера”
| Днепровский пер., 4 корпус 13
| ООО “Атмосфера”
| Днепровский пер., 4 корпус 14
| ООО “Атмосфера”
| Днепровский пер., 4 корпус 4
| ООО “Атмосфера”
| Днепровский пер., 4 корпус 9
| ООО “Атмосфера”
| Днепровский пер., 5
| ООО “АРГУМЕНТ”
| Днепровский пер., 7
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Дружный пер., 1, Мысхако
| ООО “РосГосСервис”
| Дружный пер., 11, Мысхако
| ООО “Оплот”
| Екатерининская, 12, Цемдолина
| ООО “УК “ВРЕМЯ”
| Екатерининская, 18, Цемдолина
| ООО “РосГосСервис”
| Екатерининская, 2, Цемдолина
| ООО “ДОМ-КОМ”
| Ермацкий пер., 12
| ООО УК “Альтернатива”
| Железнодорожная, 1
| ООО “Атмосфера”
| Жуковского, 28
| ООО “Атмосфера”
| Жуковского, 30
| ООО “Атмосфера”
| Жуковского, 32
| ООО “Атмосфера”
| Заводская, 14, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Заводская, 14А, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Заводская, 16, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Заводская, 18, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Заводская, 20, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Заводская, 20А, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Заводская, 22А, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Заводская, 24, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Заводская, 26, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Звонкий пер., 15, Цемдолина
| ООО “УК “ВРЕМЯ”
| Звонкий пер., 2, Цемдолина
| ООО “УК “ВРЕМЯ”
| Звонкий пер., 29, Цемдолина
| ООО “РосГосСервис”
| Звонкий пер., 3, Цемдолина
| ООО “УК “ВРЕМЯ”
| Звонкий пер., 9А, Цемдолина
| ООО “УК “ВРЕМЯ”
| Звонкий пер., 9Б, Цемдолина
| ООО “УК “ВРЕМЯ”
| Золотаревского, 10
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Золотаревского, 12
| ООО “РосГосСервис”
| Золотаревского, 8
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Золотаревского, 8А
| ООО “Жемчужина Мысхако”
| Изумрудная, 2, Мысхако
| ООО “УК “РАДА”
| Изумрудная, 6, Мысхако
| ООО “УК “РАДА”
| им. Циолковского, 3/1, Краснодар
| ООО “УК АЛЬВИС”
| Имени Алексея Матвейкина, 4
| ООО “УКЦ”
| Имени Владимира Кайды, 4, Мысхако
| ООО “Жемчужина Мысхако”
| Имени Сергея Борзенко, 2, Мысхако
| ООО “ДОМ-КОМ”
| Индустриальная, 1 корпус 1
| ООО “Атмосфера”
| Индустриальная, 1 корпус 2
| ООО “Атмосфера”
| Индустриальная, 1 корпус 3
| ООО “Атмосфера”
| Индустриальная, 1 корпус 4
| ООО “Атмосфера”
| Индустриальная, 1 корпус 5
| ООО “Атмосфера”
| Индустриальная, 1 корпус 6
| ООО УК “Лавр”
| Индустриальная, 5
| ООО “Атмосфера”
| Индустриальная, 5А, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Индустриальная, 6
| ООО “Атмосфера”
| Индустриальная, 7
| ООО “Атмосфера”
| Индустриальная, 9, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Индустриальная, 9А, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Исаева, 1
| ООО “УК “НОВОСИТИ”
| Исаева, 13
| ООО “РЕГИОН”
| Исаева, 23
| ООО “Атмосфера”
| Исаева, 38
| ООО “Атмосфера”
| Карамзина, 20
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Карамзина, 27А
| ООО “УК “РАДА”
| Карамзина, 43
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Карамзина, 45
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Карла Маркса, 13
| ООО “ЖЭК”
| Карла Маркса, 17
| ООО “ЮгНовоСервис”
| Карла Маркса, 44
| ООО “Атмосфера”
| Карла Маркса, 49
| ООО УК “Лавр”
| Карла Маркса, 51
| ООО “Атмосфера”
| Карла Маркса, 8
| ООО “Атмосфера”
| Кипарисовая, 2, Цемдолина
| ООО “Ковчег”
| Кипарисовая, 4, Цемдолина
| ООО “Ковчег”
| Кипарисовая, 6, Цемдолина
| ООО “Ковчег”
| Кирова, 4
| ООО “Атмосфера”
| Кирова, 7
| ООО “Оплот”
| Козлова, 13
| ООО “Атмосфера”
| Козлова, 76 корпус 3
| ООО “УК “ПОМОЩНИК-СЕРВИС”
| Кольцовская, 35
| ООО “КЖУ”
| Коммунальная, 9, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Коммунистическая, 4А
| ООО “РосГосСервис”
| Коммунистическая, 5, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Комсомольская, 22
| ООО “Атмосфера”
| Комсомольский пер., 11/13, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Конституции, 15
| ООО “РосГосСервис”
| Конституции, 19А
| ООО “Атмосфера”
| Конституции, 19Б
| ООО “Атмосфера”
| Конституции, 22
| ООО УК “Альтернатива”
| Конституции, 33
| ООО “Атмосфера”
| Конституции, 8
| ООО “Оплот”
| Корницкого, 22
| ООО УК “Лавр”
| Котанова, 1
| ООО “УКЦ”
| Котанова, 1 корпус 1
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Котанова, 30
| ООО “РосГосСервис”
| Котанова, 40
| ООО “РосГосСервис”
| Котанова, 7
| ООО “УК “МКД”
| Котанова, 7 корпус 1
| ООО “УК “МКД”
| Котанова, 7 корпус 2
| ООО “УК “МКД”
| Котанова, 7 корпус 3
| ООО “УК “МКД”
| Котовского, 4
| ООО “Оплот”
| Красина, 29
| ООО “НОВЫЙ ГОРОД”
| Красина, 53 корпус 1, Цемдолина
| ООО “УК “КРАСИНА”
| Красина, 53, Цемдолина
| ООО “УК “КРАСИНА”
| Красноармейская, 1, Раевская
| ООО “Атмосфера”
| Красноармейская, 11А
| ООО “Атмосфера”
| Краснознаменный пер., 10
| ООО “УО Мастер”
| Краснознаменный пер., 4
| ООО “УО Мастер”
| Краснознаменный пер., 8
| ООО “АРГУМЕНТ”
| Куникова, 1
| ООО УК “Лавр”
| Куникова, 20А
| ООО “РЕГИОН”
| Куникова, 21
| ООО УК “Цель-л”
| Куникова, 3
| ООО “Атмосфера”
| Куникова, 34
| ООО УК “ДОМ”
| Куникова, 40
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Куникова, 42
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Куникова, 5
| ООО УК “Лавр”
| Куникова, 50
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Куникова, 52 А
| ТСЖ “Монолит-2000”
| Куникова, 64
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Куникова, 66
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Куникова, 94
| ООО УК “Альтернатива”
| Кутузовская, 115
| ООО “Атмосфера”
| Кутузовская, 117
| ООО “УК “ВРЕМЯ”
| Леженина, 90
| ООО “Атмосфера”
| Лейтенанта Шмидта, 1
| ООО “Атмосфера”
| Лейтенанта Шмидта, 11
| ООО “Атмосфера”
| Лейтенанта Шмидта, 17
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Лейтенанта Шмидта, 27А
| ООО “Атмосфера”
| Лейтенанта Шмидта, 3
| ООО “Атмосфера”
| Лейтенанта Шмидта, 38/40
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Лейтенанта Шмидта, 39
| ООО “ЖЭК”
| Лейтенанта Шмидта, 5
| ООО “Атмосфера”
| Ленина пр-кт, 13
| ТСЖ “Рассвет”
| Ленина пр-кт, 19
| ТСЖ №2
| Ленина пр-кт, 28
| ООО “РосГосСервис”
| Ленина пр-кт, 35
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Ленина пр-кт, 43
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Ленина пр-кт, 45
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Ленина пр-кт, 47
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Ленина пр-кт, 47А
| ООО “РЕГИОН”
| Ленина пр-кт, 51
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Ленина пр-кт, 52
| ООО УК “Малая Земля”
| Ленина пр-кт, 52А
| ООО УК “Малая Земля”
| Ленина пр-кт, 53
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Ленина пр-кт, 55
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Ленина пр-кт, 59
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Ленина пр-кт, 65
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Ленина пр-кт, 69
| ООО “РосГосСервис”
| Ленина пр-кт, 71
| ООО “УО Мастер”
| Ленина пр-кт, 87
| ООО “РЕГИОН”
| Ленина пр-кт, 91/1
| ООО “РЕГИОН”
| Ленина пр-кт, 91А
| ООО УК “Альтернатива”
| Ленина пр-кт, 95Б корпус 1
| ООО “Новороссийский ЖЭК”
| Ленина пр-кт, 95Б корпус 2
| ООО “Новороссийский ЖЭК”
| Ленина пр-кт, 95Г
| ООО “Новороссийский ЖЭК”
| Ленина пр-кт, 95Д
| ООО “Новороссийский ЖЭК”
| Ленина пр-кт, 95И
| ООО “Новороссийский ЖЭК”
| Ленина, 10, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Ленина, 11, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Ленина, 14, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Ленина, 18, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Ленина, 2, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Ленина, 24, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Ленина, 30, Верхнебаканский
| ООО “СТРОЙЭКОСЕРВИС”
| Ленина, 4, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Ленина, 5, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Ленина, 6, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Ленина, 7, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Ленина, 8, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Лермонтова, 1
| ООО “Атмосфера”
| Лермонтова, 10
| ООО “Атмосфера”
| Лермонтова, 12
| ООО “Атмосфера”
| Лермонтова, 14
| ООО “Атмосфера”
| Лермонтова, 2
| ООО “Атмосфера”
| Лермонтова, 3
| ООО “Атмосфера”
| Лермонтова, 4
| ООО “Атмосфера”
| Лермонтова, 5
| ООО “Атмосфера”
| Лермонтова, 6
| ООО “Атмосфера”
| Лермонтова, 8
| ООО “Атмосфера”
| Луначарского, 11
| ООО “Атмосфера”
| Луначарского, 11, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Луначарского, 13
| ООО “Атмосфера”
| Луначарского, 15
| ООО “Атмосфера”
| Луначарского, 17
| ООО “Атмосфера”
| Луначарского, 2, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Луначарского, 5
| ООО “Атмосфера”
| Луначарского, 5А
| ООО “Атмосфера”
| Луначарского, 7
| ООО “Атмосфера”
| Луначарского, 9
| ООО “Атмосфера”
| Любимый пер., 1, Мысхако
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Любимый пер., 10, Мысхако
| ООО “ЮгНовоСервис”
| Любимый пер., 12, Мысхако
| ООО “Жемчужина Мысхако”
| Любимый пер., 14, Мысхако
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Любимый пер., 19, Мысхако
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Любимый пер., 3, Мысхако
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Майская, 21, Большие Хутора
| ООО “Атмосфера”
| Малоземельская, 10
| ООО “РосГосСервис”
| Малоземельская, 14
| ООО УК “Альтернатива”
| Малоземельская, 14А
| ООО “Ковчег”
| Малоземельская, 3
| ООО “РосГосСервис”
| Малоземельская, 4
| ООО “РосГосСервис”
| Малоземельская, 5
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Малоземельская, 6
| ООО “РосГосСервис”
| Малоземельская, 7
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Малоземельская, 8
| ООО “РосГосСервис”
| Маркова, 1
| ООО “Атмосфера”
| Маркова, 2
| ООО “Атмосфера”
| Маркова, 3
| ООО “Оплот”
| Маркова, 4
| ООО “Оплот”
| Маркова, 5
| ООО “Оплот”
| Маркова, 6
| ООО “Оплот”
| Маркова, 7
| ООО “Оплот”
| Мартовский пер., 1 корпус 2, Цемдолина
| ООО “Ковчег”
| Мартовский пер., 1, Цемдолина
| ООО “Ковчег”
| Мартовский пер., 3, Цемдолина
| ООО “Ковчег”
| Мартовский пер., 7, Цемдолина
| ООО “Ковчег”
| Матвеева, 25 корпус 1, Цемдолина
| ООО “ДОМ-КОМ”
| Матвеева, 25, Цемдолина
| ООО “ДОМ-КОМ”
| Межевая, 4
| ООО УК “Альтернатива”
| Межевая, 4А
| ООО “Атмосфера”
| Менжинского, 12
| ООО “Атмосфера”
| Менжинского, 14
| ООО “Атмосфера”
| Менжинского, 14Б
| ООО “Атмосфера”
| Менжинского, 16
| ООО “Атмосфера”
| Менжинского, 18
| ООО “Атмосфера”
| Менжинского, 20/22
| ООО “Атмосфера”
| Мефодиевская, 108
| ООО “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “НОВЖИЛСЕРВИС”
| Микрорайон, 10, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Микрорайон, 11, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Микрорайон, 8, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Микрорайон, 9, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Мира, 12
| ООО УК “Лавр”
| Мира, 14/4
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Мира, 15
| ООО УК “Альтернатива”
| Мира, 16/18
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Мира, 20 / 22
| ООО УК “Альтернатива”
| Мира, 24
| ООО “ЖЭК”
| Мира, 25
| ООО УК “НЖК”
| Мира, 29
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Мира, 3, Мысхако
| ООО “Оплот”
| Мира, 37
| ООО “РосГосСервис”
| Мира, 45
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Мира, 45, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Мира, 47
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Мира, 47
| ТСЖ “Новатор”
| Мира, 49
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Мира, 54, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Мира, 56, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Мира, 58, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Михайлова, 18
| ООО “Атмосфера”
| Михайлова, 4
| ООО “Атмосфера”
| Михайлова, 5
| ООО “Атмосфера”
| Михайлова, 8
| ООО “Атмосфера”
| Мичуринский пер., 2
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Мичуринский пер., 4
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Молодёжная, 12
| ТСЖ “Якорь”
| Молодежная, 14
| ООО “РосГосСервис”
| Молодёжная, 18
| ТСЖ “Лагуна”
| Молодежная, 20
| ООО УК “Альтернатива”
| Молодежная, 22
| ООО УК “Альтернатива”
| Молодежная, 24
| ООО “ЮгНовоСервис”
| Молодёжная, 26
| ТСЖ “Бриз”
| Молодежная, 28А
| ООО “РосГосСервис”
| Молодежная, 3 х. Семигорский
| Население ГРЦ
| Молодежная, 8А
| ООО УК “Цель-л”
| Мореходная, 1
| ООО УК “Цель-л”
| Мореходная, 10
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Мореходная, 4
| ООО “МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ”
| Мореходный проезд, 3 корпус 1
| ООО УК “Цель-л”
| Мореходный проезд, 3 корпус 2
| ООО “Ковчег”
| Мореходный проезд, 5 корпус 1
| ООО “Ковчег”
| Мореходный проезд, 5 корпус 2
| ООО “Ковчег”
| Московская, 9
| ООО “РЕГИОН”
| Мурата Ахеджака, 16 корпус 1
| ООО “Пик-Комфорт”
| Мурата Ахеджака, 16 корпус 2
| ООО “Пик-Комфорт”
| Мурата Ахеджака, 18
| ООО “Пик-Комфорт”
| Мурата Ахеджака, 3
| ООО “Пик-Комфорт”
| Мурата Ахеджака, 3 корпус 1
| ООО “Пик-Комфорт”
| Мурата Ахеджака, 4
| ООО “КЖУ”
| Мурата Ахеджака, 6
| ООО “КЖУ”
| Мухина, 10 х. Семигорский
| Население ГРЦ
| Мухина, 2 х. Семигорский
| Население ГРЦ
| Мухина, 4 х. Семигорский
| Население ГРЦ
| Мухина, 6 х. Семигорский
| Население ГРЦ
| Мухина, 8 х. Семигорский
| Население ГРЦ
| Мысхакское шоссе, 54
| ООО УК “Альтернатива”
| Мысхакское шоссе, 56
| ООО “РосГосСервис”
| Надежды Онайко, 6, Цемдолина
| ООО “УК “ВРЕМЯ”
| Никитинская, 9
| ООО “Атмосфера”
| Новая, 11, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Новая, 13, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Новая, 17, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Новая, 2, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Новая, 21, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Новая, 27, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Новая, 29, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Новая, 4, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Новая, 6, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Новороссийская, 20, Мысхако
| ООО “УО Наш Дом”
| Новороссийская, 9, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Новороссийских Партизан, 10
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Новороссийское шоссе, 1, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Новороссийское шоссе, 10, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Новороссийское шоссе, 14, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Новороссийское шоссе, 2, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Новороссийское шоссе, 4, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Новороссийское шоссе, 8, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Новороссийской Республики, 1
| ООО УК “НЖК”
| Новороссийской Республики, 28
| ООО “РЕГИОН”
| Новороссийской Республики, 3
| Новороссийской Республики, 33
| ООО “Атмосфера”
| Новороссийской Республики, 39
| ООО “Атмосфера”
| Новороссийской Республики, 41А
| ООО “Атмосфера”
| Новороссийской Республики, 54
| ООО “Оплот”
| Новороссийской Республики, 54А
| ООО “Атмосфера”
| Новороссийской Республики, 56
| ООО “Атмосфера”
| Объездная, 2, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Овражная, 35, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| Овражная, 37, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| Октябрьская, 1 корпус 3
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Октябрьская, 20А
| ООО “Атмосфера”
| Октябрьская, 3, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Октябрьская, 5, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Октябрьская, 9, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Островского, 1, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Островского, 3, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Островского, 4, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Островского, 5, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Островского, 6, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Парк А, 702
| ООО “Атмосфера”
| Парк А, 703
| ООО “Атмосфера”
| Парк А, 704
| ООО “Атмосфера”
| Парк А, 705
| ООО “Атмосфера”
| Парк А, 706
| ООО “Атмосфера”
| Парк А, 707
| ООО “Атмосфера”
| Парк А, 707А
| ООО “Атмосфера”
| Парк А, 708
| ООО “Атмосфера”
| Парк А, 708А
| ООО “Атмосфера”
| Парк А, 710
| ООО “Атмосфера”
| Парк Б, 2
| ООО “Атмосфера”
| Парк Б, 23А
| ООО “Атмосфера”
| Парк Б, 24
| ООО “Атмосфера”
| Парк Б, 27
| ООО “Атмосфера”
| Парк Б, 28
| ООО “Атмосфера”
| Парк Б, 29
| ООО “Атмосфера”
| Парк Б, 3
| ООО “Атмосфера”
| Парк Б, 30
| ООО “Атмосфера”
| Парк Б, 35
| ООО “Атмосфера”
| Парк Б, 36
| ООО “Атмосфера”
| Парк Б, 4
| ООО “Атмосфера”
| Парк Б, 88Б
| ООО “Атмосфера”
| Парк Б, 88Д
| ООО “Атмосфера”
| Парковая, 18А корпус 1, Мысхако
| ООО УК “Альтернатива”
| Парковая, 18А корпус 2, Мысхако
| ООО УК “Альтернатива”
| Парковая, 18А корпус 3, Мысхако
| ООО УК “Альтернатива”
| Парковая, 20, Мысхако
| ООО УК “Альтернатива”
| Парковая, 22, Мысхако
| ООО УК “Альтернатива”
| Парковая, 32 корпус 1, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 100, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 101, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 102, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 103, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 104, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 105, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 106, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 107, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 108, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 109, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 11, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 110, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 12, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 13, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 14, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 15, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 16, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 17, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 18, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 19, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 2, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 20, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 21, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 23, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 24, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 25, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 26, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 27, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 28, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 29, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 3, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 30, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 31, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 32, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 33, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 34, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 35, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 36, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 37, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 38, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 39, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 4, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 40, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 42, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 43, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 44, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 45, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 46, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 47, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 48, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 49, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 5, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 50, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 51, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 52, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 53, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 54, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 55, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 56, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 57, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 58, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 59, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 6, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 60, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 61, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 62, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 63, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 64, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 65, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 66, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 67, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 68, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 69, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 7, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 70, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 71, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 72, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 73, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 74, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 75, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 77, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 78, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 79, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 8, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 81, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 82, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 83, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 84, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 85, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 86, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 87, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 88, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 89, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 9, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 90, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 91, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 92, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 93, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 94, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 95, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 96, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 97, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 98, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парковая, 32 корпус 99, Цемдолина
| ООО “УК “ПАРКОВАЯ”
| Парусная, 10 корпус 2, Краснодар
| ООО “УК “ПИОНЕР”
| Пархоменко, 35
| ООО “Атмосфера”
| Пархоменко, 37
| ООО “Атмосфера”
| Пенайская, 10
| ООО “Оплот”
| Пенайская, 12
| ООО “Атмосфера”
| Пенайская, 14
| ООО “Атмосфера”
| Пенайская, 16
| ООО “Атмосфера”
| Пенайская, 5
| ООО “Атмосфера”
| Пенайская, 7
| ООО “Атмосфера”
| Пенайская, 8
| ООО “Атмосфера”
| Пенайская, 9
| ООО “Атмосфера”
| Первомайская, 11
| ООО УК “Альтернатива”
| Первомайская, 3Б
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Первомайская, 5
| ООО “РЕГИОН”
| Первомайская, 7
| ООО “Атмосфера”
| Пионерская, 12
| ООО “РосГосСервис”
| Пионерская, 15
| ТСЖ “Медик “
| Пионерская, 17
| ТСЖ №22
| Пионерская, 18
| ООО “Пик-Комфорт”
| Пионерская, 19
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Пионерская, 21
| ООО УК “Цель-л”
| Пионерская, 21А
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Пионерская, 21А корпус 1
| ООО УК “Альтернатива”
| Пионерская, 21Б
| ООО УК “Цель-л”
| Пионерская, 23
| ООО “ЖЭК”
| Пионерская, 23А
| ООО “ЖЭК”
| Пионерская, 23А корпус 2
| ООО “ЖЭК”
| Пионерская, 27
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Пионерская, 43
| ООО “Пик-Комфорт”
| Пионерская, 45
| ООО “Пик-Комфорт”
| Пионерская, 9
| ООО “Оплот”
| Победы, 17Б
| ООО “Атмосфера”
| Победы, 19
| ООО “РЕСТОРАН “ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ”
| Победы, 22
| ООО “РЕСТОРАН “ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ”
| Победы, 23
| ООО “РЕСТОРАН “ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ”
| Победы, 25
| ООО “РЕСТОРАН “ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ”
| Победы, 38А
| ООО “Атмосфера”
| Портовая, 19
| ООО УК “НОРД ОСТ”
| Прибойный пер., 48
| ООО “МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ”
| Привокзальная, 1, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Пролетарская, 10
| ООО “Атмосфера”
| Пролетарская, 11
| ООО “Атмосфера”
| Пролетарская, 14
| ООО “Атмосфера”
| Пролетарская, 16
| ООО “Атмосфера”
| Пролетарская, 18
| ООО “Атмосфера”
| Пролетарская, 2
| ООО “Оплот”
| Пролетарская, 3
| ООО “Атмосфера”
| Пролетарская, 6
| ООО “Атмосфера”
| Промышленная, 1, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Промышленная, 3, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Промышленная, 32, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Промышленная, 6, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Профсоюзная, 20А
| ООО “Атмосфера”
| Профсоюзная, 22А
| ООО “Атмосфера”
| Пугачевский пер., 19
| ООО “Атмосфера”
| Пушкинская, 2
| ООО “Атмосфера”
| Пушкинская, 3
| ООО “Атмосфера”
| Пушкинская, 9
| ООО “Атмосфера”
| Революции 1905 года, 21
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Революции 1905 года, 29
| ООО “Атмосфера”
| Революции 1905 года, 35
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Революции 1905 года, 6
| ООО УК “Альтернатива”
| Робеспьера, 3
| ООО “Атмосфера”
| Робеспьера, 4
| ООО “Атмосфера”
| Рубина, 1
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Рубина, 23
| ООО “Атмосфера”
| Рубина, 3
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Ручейная, 29
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Рябиновая, 15 корпус 1, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| Рябиновая, 15 корпус 2, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| Рябиновая, 15 корпус 3, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| Рябиновая, 15 корпус 4, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| Рябиновая, 15 корпус 5, Цемдолина
| ООО “ЖК “Молодежный”
| Сакко и Ванцетти, 11А
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Сакко и Ванцетти, 12
| ООО “Атмосфера”
| Сакко и Ванцетти, 14
| ООО “Атмосфера”
| Сакко и Ванцетти, 21
| ООО “Атмосфера”
| Сакко и Ванцетти, 22
| ООО “УК “Цемесская бухта”
| Сакко и Ванцетти, 28 корпус 5
| ООО “Атмосфера”
| Сакко и Ванцетти, 28 корпус 6
| ООО “Атмосфера”
| Сакко и Ванцетти, 28 корпус 7
| ООО “Атмосфера”
| Сакко и Ванцетти, 29
| ООО “Атмосфера”
| Сакко и Ванцетти, 32
| ООО “Атмосфера”
| Сакко и Ванцетти, 36
| ООО “Атмосфера”
| Сакко и Ванцетти, 40
| ООО “Атмосфера”
| Сакко и Ванцетти, 6/8
| ООО “Оплот”
| Свердлова, 16
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Свердлова, 16А
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Свердлова, 16Б
| ООО “РЕГИОН”
| Свердлова, 42
| ООО “ЖЭК”
| Светлый пер., 7
| ООО “Атмосфера”
| Свободы, 30 А, с. Цемдолина
| ТСЖ “ТСЖ Свободы”
| Свободы, 40
| ООО “Атмосфера”
| Серебрякова наб., 17
| ООО “ЖЭК”
| Серебрякова наб., 29В
| ООО “УК “НОВОСИТИ”
| Серебрякова наб., 39
| ООО “Атмосфера”
| Серебрякова наб., 43
| ООО “СТРОЙСЕРВИС”
| Серебрякова наб., 49
| ООО УК “Радуга Новороссийск”
| Серебрякова наб., 53А
| ООО “РосГосСервис”
| Серебрякова наб., 55А
| ООО “Атмосфера”
| Серебрякова наб., 59
| ООО “СТРОЙСЕРВИС”
| Серебрякова наб., 61А
| ООО “ЖЭК”
| Серебрякова наб., 79Б
| ООО “Арсенал”
| Серова, 17
| ООО “ЮгНовоСервис”
| Сипягина, 22
| ООО “Оплот”
| Снайпера Рубахо, 12
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Снайпера Рубахо, 2
| ООО “Атмосфера”
| Снайпера Рубахо, 23
| ООО “Кубанская Управляющая Компания”
| Снайпера Рубахо, 3
| ООО “Атмосфера”
| Снайпера Рубахо, 6
| ООО “Атмосфера”
| Снайпера Рубахо, 8
| ООО “Атмосфера”
| Снайпера Рубахо, 9
| ООО “Атмосфера”
| Советов, 44А
|
| Советов, 58
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Советов, 70
| ООО “Атмосфера”
| Советов, 72
| ООО “Атмосфера”
| Соколова, 15, Мысхако
| ООО “ДОМ-КОМ”
| Соколова, 17, Мысхако
| ООО “ДОМ-КОМ”
| Соколова, 7, Мысхако
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Соколова, 9, Мысхако
| ООО “Новая жилищная стратегия”
| Стадионная, 4, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Стадионная, 4А, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Стадионная, 6, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Стадионная, 6А, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Староцемесский пер., 16 корпус 1, Цемдолина
| ООО “УК “ВРЕМЯ”
| Староцемесский пер., 16, Цемдолина
| ООО “УК “ВРЕМЯ”
| Староцемесский пер., 18, Цемдолина
| ООО “УК “ВРЕМЯ”
| Староцемесский пер., 20, Цемдолина
| ООО “УК “ВРЕМЯ”
| Степана Разина, 16
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 1
| ООО “РосГосСервис”
| Суворовская, 10
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 11
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 12
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 14
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 16
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 17
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 18
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 20
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 2Б
| ООО “РосГосСервис”
| Суворовская, 3
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 31
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 32А
| ООО “Жемчужина Мысхако”
| Суворовская, 33
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 34В
| ООО УК “НОРД ОСТ”
| Суворовская, 35
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 4
| ООО “Оплот”
| Суворовская, 51
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 53
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 55
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 57
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 59
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 6
| ООО “Оплот”
| Суворовская, 69
| ООО “УО Наш Дом”
| Суворовская, 7
| ООО “Атмосфера”
| Суворовская, 71
| ООО “УО Наш Дом”
| Суворовская, 77
| ООО УК “Малая Земля”
| Суворовская, 79
| ООО УК “Малая Земля”
| Суворовская, 8
| ООО “Оплот”
| Суворовская, 9
| ООО “Атмосфера”
| Суджукская, 45
| ООО “МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ”
| Сухумское ш., 1
| ООО “Атмосфера”
| Сухумское ш., 100
| ООО “Атмосфера”
| Сухумское ш., 102
| ООО “Атмосфера”
| Сухумское ш., 108А
| ООО “Атмосфера”
| Сухумское ш., 74
| ООО “Оплот”
| Сухумское ш., 86
| ООО “Оплот”
| Сухумское ш., 88
| ООО “Оплот”
| Сухумское ш., 94
| ООО “Атмосфера”
| Сухумское ш., 98
| ООО “Атмосфера”
| Счастливый пер., 26, Мысхако
| ООО “РосГосСервис”
| тер.. Автодорога Юровка-Раевская-Новороссийск, 22-й км, 1 корпус 1
| ООО УК “Комфортная Среда”
| тер.. Автодорога Юровка-Раевская-Новороссийск, 22-й км, 1 корпус 2
| ООО УК “Комфортная Среда”
| тер.. Автодорога Юровка-Раевская-Новороссийск, 22-й км, 1 корпус 3
| ООО УК “Комфортная Среда”
| Титан, 1, Верхнебаканский
| ООО “Оплот”
| Титан, 10, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 11, Верхнебаканский
| ООО “Оплот”
| Титан, 14, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 15, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 16, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 17, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 18, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 19, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 2, Верхнебаканский
| ООО “Оплот”
| Титан, 20, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 21, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 23, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 3, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 4, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 5, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 6, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 7, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 8, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титан, 9, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Титановская, 22, Верхнебаканский
| ООО “Атмосфера”
| Тихоступа, 11
| ООО “Атмосфера”
| Тихоступа, 13
| ООО “Оплот”
| Тихоступа, 14
| ООО “Атмосфера”
| Тихоступа, 15
| ООО “Атмосфера”
| Тихоступа, 16
| ООО “Атмосфера”
| Тихоступа, 17
| ООО “Атмосфера”
| Тихоступа, 18
| ООО “Оплот”
| Тихоступа, 20
| ООО “Оплот”
| Тихоступа, 4
| ООО “Оплот”
| Тихоступа, 5
| ООО “Атмосфера”
| Тихоступа, 5А
| ООО “Оплот”
| Тихоступа, 6
| ООО “Атмосфера”
| Тихоступа, 7
| ООО “Оплот”
| Тихоступа, 8
| ООО “Оплот”
| Тихоступа, 9
| ООО “Атмосфера”
| Тобольская, 7 А
| ООО “РЕПИНО”
| Толстого, 13, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Толстого, 15
| ООО “Атмосфера”
| Толстого, 15, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Толстого, 31
| ООО УК “НЖК”
| Тополиный пер., 3, Мысхако
| ООО “УК “РАДА”
| Труда, 9, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Удалова, 10
| ООО УК “Кутузовская”
| Удалова, 10 корпус 1
| ООО УК “Кутузовская”
| Удалова, 5
| ООО “УКЦ”
| Удалова, 7
| ООО “УКЦ”
| Фисанова, 11
| ООО “Атмосфера”
| Фисанова, 13
| ООО “Атмосфера”
| Фисанова, 25
| ООО “Атмосфера”
| Фисанова, 62
| ООО “Атмосфера”
| Хворостянского, 13Б
| ООО УК “Цель-л”
| Хворостянского, 21
| ООО “Жемчужина Мысхако”
| Хворостянского, 25
| ООО УК “Кутузовская”
| Хворостянского, 25 корпус 1
| ООО УК “Кутузовская”
| Хворостянского, 25 корпус 2
| ООО УК “Кутузовская”
| Хворостянского, 3
| ТСЖ “Педагог”
| Хворостянского, 7
| ООО УК “СИТИ-СТАР”
| Цедрика, 36
| ООО “Атмосфера”
| Цемзавод Пролетарий, 203
| ООО “Оплот”
| Цемзавод Пролетарий, 206
| ООО “Оплот”
| Цемзавод Пролетарий, 207
| ООО “Оплот”
| Цемзавод Пролетарий, 208
| ООО “Оплот”
| Цемзавод Пролетарий, 210
| ООО “Оплот”
| Цемзавод Пролетарий, 211
| ООО “Оплот”
| Цемзавод Пролетарий, 212
| ООО “Оплот”
| Циолковского, 7
| ООО “РЕГИОН”
| Чайковского, 10А
| ООО “ЛАЙТХАУС”
| Чайковского, 12А
| ООО “Атмосфера”
| Чайковского, 12Б
| ООО “Атмосфера”
| Чайковского, 12В
| ООО “Атмосфера”
| Чайковского, 12Г
| ООО “Атмосфера”
| Чайковского, 67А
| ООО “Атмосфера”
| Челюскинцев, 24
| ООО “МОРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ”
| Челюскинцев, 26
| ООО “Атмосфера”
| Челюскинцев, 47
| ООО УК “Альтернатива”
| Черняховского, 10/12
| ООО “Оплот”
| Черняховского, 17
| ТСН “КАСКАД”
| Черняховского, 19
| ТСН “КАСКАД”
| Черняховского, 21
| ТСН “КАСКАД”
| Черняховского, 3
| ООО “СТРОЙСЕРВИС”
| Черняховского, 4
| ООО “Атмосфера”
| Черняховского, 6
| ООО “Атмосфера”
| Чехова, 20
| ТСЖ №19
| Чехова, 2А, Абрау-Дюрсо
| ООО “Атмосфера”
| Шаумяна, 13
| ООО “Атмосфера”
| Шаумяна, 16
| ООО “Оплот”
| Шаумяна, 18
| ООО “Оплот”
| Шаумяна, 24
| ООО “Атмосфера”
| Шаумяна, 34
| ООО “Атмосфера”
| Шаумяна, 37
| ООО “Атмосфера”
| Шаумяна, 40
| ООО “Оплот”
| Шаумяна, 7
| ООО “Оплот”
| Шаумяна, 8
| ООО “Атмосфера”
| Шевченко, 22
| ООО “УК “НОВОСИТИ”
| Шевченко, 24
| ООО “УК “НОВОСИТИ”
| Шевченко, 4
| ООО “Атмосфера”
| Шевченко, 55
| ООО “РЕГИОН”
| Шиллеровская, 7
| ООО “РЕГИОН”
| Школьная, 11, Мысхако
| ООО “РосГосСервис”
| Школьная, 13, Мысхако
| ООО “РосГосСервис”
| Шоссейная, 14Е корпус 1, Мысхако
| ООО “Жемчужина Мысхако”
| Шоссейная, 14Е корпус 2, Мысхако
| ООО “Жемчужина Мысхако”
| Шоссейная, 1А, Мысхако
| ООО “РосГосСервис”
| Шоссейная, 23, Мысхако
| ООО “Жемчужина Мысхако”
| Шоссейная, 27 корпус 1, Мысхако
| ООО “Жемчужина Мысхако”
| Шоссейная, 27 корпус 2, Мысхако
| ООО “Жемчужина Мысхако”
| Шоссейная, 29, Мысхако
| ООО “УК “РАДА”
| Шоссейная, 37, Мысхако
| ООО “УК “РАДА”
| Щелевая, 15
| ООО “Атмосфера”
| Щелевая, 4
| ООО “Атмосфера”
| Щорса, 3
| ООО “УК “Август”
| Элеваторная, 11
| ООО “Атмосфера”
| Элеваторная, 13
| ООО “Атмосфера”
| Элеваторная, 24
| ООО “Атмосфера”
| Элеваторная, 45
| ООО “Оплот”
| Элеваторная, 57/61
| ООО “Атмосфера”
| Элеваторная, 63
| ООО “Атмосфера”
| Элеваторная, 65
| ООО “Атмосфера”
| Элеваторная, 7
| ООО “Атмосфера”
| Элеваторная, 71
| ООО “Атмосфера”
| Элеваторная, 9
| ООО “Атмосфера”
| Энгельса, 35
| ООО “Оплот”
| Энгельса, 35А
| ООО “Атмосфера”
| Энгельса, 39
| ООО “Атмосфера”
| Энгельса, 41
| ООО “Атмосфера”
| Энгельса, 51
| ТСЖ №1
| Энгельса, 63
| ООО “Оплот”
| Энгельса, 69А
| ООО “Атмосфера”
| Энгельса, 69Б
| ООО “Атмосфера”
| Энгельса, 70
| ООО “Атмосфера”
| Энгельса, 72
| ООО “Атмосфера”
| Энгельса, 79
| ООО “УО Наш Дом”
| Энгельса, 82
| ООО “РЕГИОН”
| Энгельса, 91
| ООО “Атмосфера”
| Энгельса, 93
| ООО УК “ПРИЧАЛ”
| Энгельса, 95
| ООО “РЕГИОН”
| Южная, 10А
| ООО УК “Цемесская бухта”
| Южная, 11
| ООО “Пик-Комфорт”
| Южная, 13
| ООО “Пик-Комфорт”
| Южная, 14
| ООО УК “Лавр”
| Южная, 15
| ООО “Пик-Комфорт”
| Южная, 17
| ООО “Пик-Комфорт”
| Южная, 19
| ООО “КЖУ”
| Южная, 21
| ООО “Пик-Комфорт”
| Южная, 23
| ООО “Пик-Комфорт”
| Южная, 25
| ООО “Пик-Комфорт”
| Южная, 27
| ООО “Пик-Комфорт”
| Южная, 29
| ООО “Пик-Комфорт”
| Южная, 5
| ООО “Пик-Комфорт”
| Южная, 6
| ООО “Пик-Комфорт”
| Южная, 7
| ООО “Пик-Комфорт”
| Южная, 9
| ООО “КЖУ”
| Ярославская, 113 корпус 1, Краснодар
| ООО “УК “ПИОНЕР”
| Ярославская, 113, Краснодар
| ООО “УК “ПИОНЕР”
| Ясельная, 6, Гайдук
| ООО “Атмосфера”
| Ясельный пер., 12А
| ООО “Атмосфера”
*указаны адреса МКД и муниципальные учреждения, которые не обратились в Новороссийские тепловые сети за проверкой готовности к зиме, либо где работы были проведены не в полном соответствии с правилами, по данным на 18 сентября 2023 год.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram
АО "АТЭК", ОГРН 1022301974420
Реклама.