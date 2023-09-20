Большинство многоэтажек Новороссийска не готово к зиме

Без выполнения требований законодательства бесперебойная подача тепла в такие дома не гарантируется

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Всего месяц остается до начала отопительного сезона. Активно к нему готовились и в Новороссийске. На сегодня практически все из 162 километров теплосетей, 80 котельных, 32 центральных тепловых пункта и четырех насосных станций готовы к подаче ресурса в дома. В капитальные и текущие ремонты в нынешнем году вложено почти 80 миллионов рублей. Однако все эти мероприятия дадут эффект, только если и сами многоэтажки провели обязательные работы, выполнения которых требует законодательство:

— Критерии готовности к зиме перечислены в Правилах, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 103 от 12.02.13,— напоминает замдиректора филиала АТЭК «Новороссийские тепловые сети» Сергей Дрелин.— Согласно им, управляющим компаниям, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, а также проверить исправность приборов учета и провести ряд других мероприятий!

В городе-герое есть обслуживающие организации, которые начали проводить промывку и опрессовку уже с мая, однако таких единицы. Лучше всего уровень готовности у социальных учреждений: больниц, школ, детских садов — выше 90 процентов! А вот в жилых домах весь комплекс требуемых по закону мероприятий выполнен всего в 40 процентах! Такой подход ставит под угрозу комфорт проживания граждан в зимнее время года, уверены ресурсники:

Фото: ru.freepik.com

— Что там происходит внутри с трубами, как будет распределяться теплоноситель, или же батареи будут теплыми лишь по некоторым стоякам? Это зависит уже не от нас, а от управляющих компаний,— уверены специалисты Новороссийских теплосетей.

Даже если кто-то из таких потребителей получит акт готовности в последний момент, то он будет выдан с замечаниями, которые необходимо будет устранить в короткие сроки. Иначе стабильное и бесперебойное теплоснабжение по данным адресам не гарантируется. Ведь в прошлом году большинство жалоб на некачественное отопление поступало как раз из многоэтажек, где опрессовку и промывку проводили некачественно, либо и вовсе фиктивно.

Чтобы зимой не испытывать проблем с теплом и горячей водой, тепловики призывают Советы домов и ТОСы к активным действиям по контролю деятельности управляющих компаний и ТСЖ. Ведь комфорт в домах — это солидарная ответственность как самих коммунальщиков, так и жильцов и их управленцев