Жителя Тувы отправят на принудительное лечение после убийства студентки

В Республике Тыва местного 37-летнего жителя отправят на принудительное лечение после убийства девушки, сообщает СКР региона.

В июне этого года обвиняемый вступил в диалог с незнакомой девушкой, после которого он нанес ей два удара кулаком в спину и множественные удары складным ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, мужчина страдал хроническим психическим расстройством.

Известно, что погибшая училась на последнем курсе Тувинского государственного университета. Также у нее был маленький ребенок.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев