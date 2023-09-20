Глава Удмуртии: производства БПЛА в регионе развиваются интенсивно

В Удмуртии производством беспилотных летательных систем занимаются десять предприятий. При этом производства «очень интенсивно развиваются не только с точки зрения целей для армии, но и для гражданских». Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава региона Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Руководитель Удмуртии отметил, что республика «идет с хорошими темпами» в развитии промышленности. Так, индекс промпроизводства составил более — 107%, промышленного обрабатывающего производства — более 120%.

«Стратегическая для нас отрасль: 143 тыс. человек, или 33% от работоспособного населения, трудится у нас в сфере производства. Выручка растет, и, как следствие, растет средняя заработная плата. Почти 59 тыс. руб. по отрасли — это хорошие цифры»,— рассказал господин Бречалов.