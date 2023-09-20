Пенсионерка из Миасса потеряла 2 млн рублей, пытаясь заработать на бирже

Жительница Миасса отдала интернт-мошенникам 2 млн руб., решив заработать на бирже. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

66-летняя жительница миасского поселка Верхний Атлян рассказала, что искала работу через интернет, когда позвонила незнакомка и предложила заработать на бирже, используя одну из брокерских площадок. Надеясь на крупный инвестиционный доход, доверчивая пенсионерка вложила все свои сбережения, а также оформила кредит на 1,4 млн руб. Но виртуальная брокерская платформа оказалась поддельной. В результате жительница Миасса лишилась всех денег.

Уголовное расследование о мошенничестве расследует отдел МВД России по Миассу.

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