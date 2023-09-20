В Ростове-на-Дону пройдет фестиваль гортензий 23 и 24 сентября

В дни празднования 210-летия парка им. Максима Горького в Ростове-на-Дону, 23 и 24 сентября, пройдет фестиваль гортензий, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Выставка начнет свою работу в грядущую пятницу. Полную программу мероприятий опубликуют на сайте администрации Ростова в ближайшие дни.

«На фестивале ростовчан ждут экспозиции мини-садов, арт-выставка, выставка ретро-снимков XIX и XX веков, концертная программа, мастер-классы по флористике, экскурсионные маршруты, квест и другие события»,— сообщает пресс-служба администрации города.

Анастасия Назарова