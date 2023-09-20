В Красноярском крае осуждена преступная группа за производство наркотиков на 200 млн рублей

В Красноярском крае суд вынес решение по делу трех участников преступной группы, которая занималась изготовлением наркотиков. Фигуранты дела произвели более 44 кг запрещенного вещества на 200 млн руб., сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Летом прошлого года 36-летнему местный житель получил предложения стать частью «команды» по производству запрещенных веществ. Приглашение он получил от незнакомца в мессенджере «Telegram».

«Мужчина согласился и спустя несколько дней принялся за воплощение своего преступного плана. Он взял в «коллектив» ещё двоих знакомых, арендовал гаражный бокс на улице Лесопильщиков и, получив указания интернет-незнакомца, приобрёл строительные материалы для оборудования помещения», - сказано в сообщении.

Злоумышленники синтезировали крупную партию «солей» за 2,5 месяца. На месте лаборатории правоохранители изъяли оборудование и более 1 кг «заготовок». Уточняется, что весь «товар» содержал более 143 тыс. доз для разового потребления.

Суд назначил организатору нелегальной деятельность 16 лет колонии строгого режима, двум его сообщникам 15 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Александр Киселев