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Бывшая пермская чиновница оспаривает исключение 5 га из состава Черняевского леса

Экс-начальник управления по экологии Перми Вера Сединина обратилась в Пермский краевой суд, требуя отменить решение ответчика — Пермской гордумы от 23 мая. Согласно ему из состава Черняевского леса — особо охраняемой территории (ООПТ) был исключен участок в 5,3 га (ул. Встречная, 33), сообщает со ссылкой на экс-чиновницу портал 59.ru.

Фото: puteshestviya-otdyh.ru

Фото: puteshestviya-otdyh.ru

В картотеке Пермского краевого суда такой иск пока не зарегистрирован.

На части исключенной из ООПТ территории расположена база отдыха «Чайка». Весной стало известно о планах городских властей вывести эту землю из состава особо охраняемой природной территории. В мэрии объясняли свои намерения отсутствием лесной растительности на площадке. Взамен в ООПТ предлагалось включить близлежащий участок леса площадью более 20 га с растениями и ценными почвами. Проект вызвал общественный резонанс, но в мае Пермская гордума согласовала исключение 5,3 га из ООПТ.

А этим летом участок под базой отдыха «Чайка» сменил собственника. По данным выписки из Росреестра, 19 июля владельцем территории площадью 10,6 га стала компания девелоперской группы «Мегаполис» — ООО «СЗ “Петрокоминвест”».

Данный участок включался в ООПТ в качестве защитной зоны, и защитная цель не утеряна, пояснила порталу Вера Сединина.

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