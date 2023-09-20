В Тюмени дети подбросили «бомбу» в спорткомплекс, чтобы не идти на тренировку

В Тюмени девятилетние мальчики подбросили «бомбу», которую сделали из будильника и жесткого диска в спорткомплекс, чтобы не ходить на тренировку, сообщаете Telegram-канал Ural Mash. Дети ходили на секцию по боксу, но решили сорвать тренировку.

По данным канала, для этого они взяли будильник и примотали к нему скотчем жесткий диск. Созданный муляж они принесли на секцию и оставили у входа в здание. Их действия попали на камеры видеонаблюдения.

Подозрительный предмет заметил охранник и вызвал полицию. Всех людей из спорткомплекса эвакуировали, мальчики объяснили из чего соорудили муляж. Сейчас с детьми работает служба ПДН.

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