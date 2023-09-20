Участок трассы Екатеринбург-Тюмень через Пышму перекроют из-за ремонтных работ

На автодороге Р-351 (участок трассы Екатеринбург — Тюмень через Пышму) временно ограничат движение сегодня, 20 сентября. По данным ФКУ «Уралуправтодор», движение на 176-м км будет прекращено с 13:00 до 14:00 из-за работ по демонтажу балок пролетных строений, где капитально ремонтируют путепровод через железную дорогу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Кирова, Ленина, Некрасова в пгт. Пышма и дороге регионального значения «рп. Пышма - с. Чупино», «с.Яр - с. Куяровское».

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