Скончался бывший вице-премьер РСФСР, уроженец Свердловской области Чичканов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил соболезнования родным и близким ученого-экономиста, бывшего вице-премьера РСФСР Валерия Чичканова, скончавшегося на 87 году жизни. Как указано на сайте городской администрации, Валерий Чичканов явллся доктором экономических наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), советником Президента РАН.

Валерий Чичканов уроженец села Отрадново Верхотурского района Свердловской области и свой путь в науку начинал в Свердловском институте народного хозяйства. Здесь он учился в аспирантуре и в 1969 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1972 по 1980 год он возглавил кафедру организации и техники управления института. По данным РБК, с 1991 по 1993 год, господин Чичканов являлся заместителем министра внешних экономических связей РФ, с 1992 по 1994 год — заместителем председателя комитета по социальному обеспечению военнослужащих при Минобороны. C 1998 по 2000 год работал первым заместителем в Росрезерве, после чего до 2003 года был членом Экспертного совета при правительстве.

«Экономическое сообщество России заслуженно признавало Валерия Чичканова как видного представителя российской экономической науки, руководившего и непосредственно участвовавшего в проведении большого цикла фундаментальных разработок в сфере социально-экономического развития Дальнего Востока, Урала и центральных регионов России, в том числе по организации труда и управления»,— говорится в сообщении администрации.

Валерий Чичканов был удостоен орденов Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством IV степени».

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