Сотрудница кафе пойдет под суд за непреднамеренный пожар в ТЦ Красноярска

В Красноярке Советский райсуд рассмотрит дело сотрудницы кафе в ТЦ «Взлетка Плаза», которую обвиняют в уничтожении чужого имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Как считает следствие, в ноябре прошлого года фигурантка дела в конце смены не выключила электрический прибор из сети. В результате чего произошло самовоспламенение фритюрного масла. Огонь распространился на отделку навесного фасада здания, а после на 19 торговых точек в торговом комплексе.

Ущерб от пожара оценивается более чем в 101 млн руб.Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до одного года.

Пожар в ТК произошел 30 ноября. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 5:57 местного времени, в 11:04 пожар был ликвидирован. Уголовное дело по факту возгорания было возбуждено в начале декабря 2022 года.

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Александр Киселев