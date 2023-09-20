В Екатеринбурге ГИБДД привлекла к административной ответственности «дрифтера»

Инспекторы ГИБДД Екатеринбурга оштрафовали водителя, который в ночь на 17 сентября в центре города на перекрестке ул. Малышева – 8 Марта устроил показной «дрифт». Видео с гонщиками снимали на камеру, а позже оно попало в новости.

Один из участников ночного «дрифта» — водителем BMW 3 был установлен. Им оказался оказался 30-летний житель Верхней Пышмы, имеющий стаж вождения 11 лет. Инспекторам мужчина заявил, что имеет опыт в дрифтинге 12 лет и контролировал весь процесс.

Его привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 12.16 КоАП РФ (Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и оштрафовали на 1,5 тыс. руб. Водитель пообещал больше не нарушать ПДД.

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