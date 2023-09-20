Жителя Иркутска обвиняют в вовлечении в террористическую деятельность через соцсети

В Иркутске местного жителя обвиняют в вовлечении в террористическую деятельность. По данным регионального СК, обвиняемый склонял жителей ближнего зарубежья к вооруженным конфликтам на территории других республик.

По версии следствия, фигурант уже несколько лет придерживался идеологии террористической организации запрещенной на территории РФ. Отмечается, что он пытался привлечь сторонников через соцсети.

До задержания житель Иркутска продолжительное время находился в федеральном розыске. По месту его жительства были изъяты сотовые телефоны и документы. В настоящее время расследование продолжается.

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Александр Киселев