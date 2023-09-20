Житель Новосибирской области получил почти 6 лет колонии за изготовление оружия

В Новосибирский области Черепановский райсуд вынес приговор местному жителю за незаконный оборот оружия. Обвиняемый организовал подпольную мастерскую, в которой занимался доработкой охолощенного огнестрельного оружия в боевые аналоги, сообщает УФСБ по региону.

В августе прошлого года правоохранители нашли в гаражном боксе дв охотничьих карабина «Вепрь», четыре охолощенных пистолета типа «ПМ» и револьвер, доработанные под стрельбу боевыми патронами. Также у фигуранта дела изъяли две пневматические винтовки, и более 2,5 тыс. боеприпасов различного калибра.

«Кроме того, гражданин занимался незаконным сбытом пороха жителям Новосибирской области», - сказано в сообщении.

В отношении незаконного оружейника было возбуждено дело по двум статьям – ст. 222 и ч.1 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия), ст. 223 (незаконное изготовление оружие) 222.1 УК РФ.

Суд назначил ему пять лет и шесть месяцев колонии строго режима.

Александр Киселев