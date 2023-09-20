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Коммерсантъ FM
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Журналисты РФ на Генассамблее ООН получили ограничивающие передвижение визы США

Российские журналисты, которые сопровождают министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, получили визы США, предполагающие ограничение в передвижении в 25 миль — 40 км от центра города. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, прежде российские журналисты получали визы типа I — разрешает журналистам въезд в страну в связи с работой за рубежом. В этом году представители СМИ из России получили визу C-2. Она предполагает «немедленный и непрерывный транзит в штаб-квартиру ООН и из нее».

78-я сессия Генассамблеи ООН проходит с 19 по 25 сентября. Несколько часов назад для участия в сессии в Нью-Йорк прибыл Сергей Лавров во главе российской делегации. Он планирует провести около 20 двусторонних встреч. В том числе ожидаются переговоры главы МИД РФ с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Лусине Баласян

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