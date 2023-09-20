В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В нескольких областях Украины, а также в Киеве, объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Кременчуг Полтавской области.

Воздушная тревога действует в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных украинским силам территориям Херсонской и Запорожской областей.

Воздушные силы Украины сообщают об атаке беспилотников. По данным «Зеркала недели», в Киевской области сработали силы ПВО. В 2:37 были слышны взрывы в Кременчуге.

Лусине Баласян