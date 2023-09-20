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Коммерсантъ FM
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Зеленский обсудил с Нетаньяху гуманитарную помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча состоялась в Нью-Йорке, где проходит 78-я сессия Генассамблеи ООН. Стороны обсудили сотрудничество в сфере гражданской обороны.

«Глава Украинского государства пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира. В этом контексте Владимир Зеленский рассказал о подготовке Глобального саммита мира. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН и на других международных площадках»,— сообщается на сайте пресс-службы господина Зеленского.

Биньямин Нетаньяху, комментируя переговоры в соцсети X, отметил, что заверил Владимира Зеленского в готовности помогать Украине «в гуманитарных вопросах, в том числе в борьбе с противопехотными минами».

Это первая встреча Биньямина Нетаняьху и Владимира Зеленского с начала специальной военной операции. С 24 февраля 2022-го они общались по телефону. Последний разговор состоялся 7 сентября. Израиль осуждает действия России на Украине, но отказывает Киеву в поставке вооружений.

Лусине Баласян

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