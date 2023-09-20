Райффайзенбанк c 20 cентября запустит переводы в тенге

Райффайзенбанк будет осуществлять SWIFT-переводы в тенге с 20 сентября. Как сообщили Frank Media в пресс-службе кредитной организации, первое время услугой сможет воспользоваться часть клиентов, а до конца месяца — все пользователи.

Как сообщили в банке, клиенты смогут отправлять денежные переводы в тенге с любого нерублевого счета. При переводе с долларового счета установлена одна валютная конвертация, при переводе с иного счета — двойная. На сегодняшний день в Райффайзенбанке можно открыть счета в долларах, евро и юанях.

Комиссия за валютные переводы в Райффайзенбанке составляет 300 долларов или евро. Банк-корреспондент кредитной организации — Halyk Bank.