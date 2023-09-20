С бывшего главы отдела СКР в Казани взыскивают активы на 34 млн рублей

Прокуратура Татарстана обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества бывшего начальника отдела СКР по Приволжскому району Казани Марселя Мустафина на общую сумму 34 млн руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как полагает надзорный орган, господин Мустафин приобрел это имущество на неподтвержденные доходы.

Речь идет о земельном участке в казанском поселке Алтан с жилым домом и баней, «не зарегистрированные в установленном порядке». Также прокуратура добивается взыскания с него нежилого помещения и автомобиля Lexus.

Так же с Мустафина требуют 6 млн руб. за две квартиры, которые он уже успел продать.

Рассмотрение искового заявления назначено на октябрь. В отношении имущества Мустафина приняты обеспечительные меры.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"