Главные анонсы 20 сентября

Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами попечительского совета Мариинского театра.

В концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве в 13:00 мск состоится церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым.

Госдума в 12:00 мск соберется на пленарное заседание. В 17:00 мск состоится расширенное заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.

Областной суд Пензы рассмотрит жалобу на арест заслуженной артистки России Рамили Искандер (Хисамовой) по делу о покушении на сбыт наркотиков.

В Нью-Йорке пройдут открытые дебаты в Совете Безопасности ООН «Поддержание международного мира и безопасности», посвященные ситуации на Украине.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания комитета по открытым рынкам ФРС. Будет объявлено о размере базовой процентной ставки на ближайшее время.

В Нью-Йорке пройдут встречи президента США Джо Байдена с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В Нью-Йорке состоится встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Приморский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу Минюста РФ на решение Советского районного суда, признавшего незаконным распоряжение министерства о включении блогера Даниила Губарева в список иноагентов.

В Смоленске состоится церемония вступления Василия Анохина в должность губернатора области.