Минобороны сообщило о сбитых БПЛА в Белгородской и Орловской областях

Министерство обороны РФ сообщило, что около 21:00 мск украинские БПЛА попытались атаковать территории над Белгородской и Орловской областями. Оба беспилотника были сбиты средствами ПВО, добавили в военном ведомстве.

Незадолго до публикации пресс-службы Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что БПЛА был сбит в Шебекинском городском округе «на подлете к городу». По предварительным данным, пострадавших нет. Власти Орловской области не комментировали атаку.

Как позднее сообщило Минобороны, около 22:30 мск силы ПВО сбили еще один беспилотник самолетного типа над Орловской областью, в 23:45 мск — над Белгородской областью.