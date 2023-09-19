Минздрав Армении сообщил о пострадавших на протестах в Ереване

В Ереване в результате протестов у здания правительства Армении были госпитализированы несколько человек, в том числе полицейские, сообщил Минздрав страны. Следственный комитет сообщил о задержаниях протестующих, а также о нескольких уголовных делах о призывах к свержению конституционного строя.

Точное число пострадавших не называется. Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, сейчас пострадавшие проходят медицинские обследования. Ведомство пообещало предоставить дополнительную информацию об их состоянии позже.

Из сообщения СК следует, что из-за «призывов к свержению конституционного строя в республике, совершению насилия или оправданию таких действий» возбуждено минимум три уголовных дела. Известно о задержании глава центристской партии «Альянс» Тиграна Уриханяна, граждан Хачика Акопяня, Сероба Налтакяна, Ани Карапетян.

Сегодня вечером, 19 сентября, на площади Республики в Ереване собрались тысячи людей из-за недовольства бездействием властей на возобновившиеся боевые действия в Нагорном Карабахе. Протестующие пытались прорваться в здание правительства, полиция применила светошумовые гранаты. Днем вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать позиции в Карабахе, а к вечеру объявили о захвате 60 позиций армии противника. Свои действия власти Азербайджана объяснили намерением добиться «роспуска режима в Степанакерте».

Полина Мотызлевская