Путин поручил уточнить объемы программы вооружений с учетом спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны совместно с госзаказчиками и заинтересованными органами исполнительной власти уже формируют новую госпрограмму вооружений, которая будет действовать с 2025 по 2034 год. Об этом он сообщил на заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске. Господин Путин поручил уточнить объемы госпрограммы, так как ее создают с учетом спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Из-за ряда факторов потребности в вооружениях, военной и специальной техники существенно увеличиваются. Это связано с проведением СВО, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших вооруженных сил, появлением новых частей и соединений»,— сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что для формирования проекта программы необходимо «уточнить исходные данные и объемы ресурсного обеспечения». Госпрограмма вооружений, как сказал Владимир Путин, является ключевым документом стратегического планирования. Он добавил, что эта программа имеет «определяющее значение» для укрепления обороноспособности страны.

На заседании комиссии глава государства также отметил, что объем производства бронетехники «по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое», а также поручил нарастить объем производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО.

Петр Бузлаев