На Урале муниципального служащего приговорили к штрафу в 2 млн рублей за взятку

В Лесном (Свердловская область) 40-летнего муниципального служащего признали виновным за взятку на сумму более 700 тыс. руб., сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год подсудимый участвовал в реализации многомиллионного муниципального контракта по реконструкции объекта городской инфраструктуры в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и получил от представителей подрядчика взятку, которую ему дали для беспрепятственного подписания актов о приемке выполненных работ.

Мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере). Суд приговорил его к штрафу в 2 млн руб. с лишением права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте