На детском театральном фестивале «Маршак» в Воронеже покажут 13 спектаклей

Фестиваль детского театра «Маршак» от организаторов Платоновского фестиваля искусств пройдет в Воронеже с 28 октября по 6 ноября. В основной программе — 36 показов 13 спектаклей в жанрах драматического театра, театра кукол, рок-баллады, театра масок, музыкальной сказки, театра-игры, бэби-театра, а также на стыке жанров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Срибный Фото: Евгений Срибный

Как сообщили в дирекции Платоновфеста, занимающейся организацией «Маршака», он откроется фестиваль постановки «Маленький Мук» Воронежского театра юного зрителя в режиссуре Виктории Печерниковой. Первый показ фестиваля пройдет на домашней сцене ТЮЗа.

Постановки в Воронеж привезут Театр кукол имени Образцова, Российский академический молодежный театр, Пермский академический «Театр-Театр», Театр кукол Республики Карелия, Театр «Открытое пространство», Театральный проект «27», Karlsson Haus, Театральная площадка MO из Казани (покажет спектакль «Ак бре / Белый волк» одновременно на русском и татарском языках).

Всего в фестивале примут участие 12 театров, в том числе воронежские. Иностранных участников в этом году не будет

Организаторы отметили, что в афише есть несколько спектаклей, отмеченных театральными премиями «Арлекин» («Я делаю мир» от московского театра «Домик Фанни Белл») и «Золотая Маска» («Ревизор» от карельского театра Кукол, «Белая уточка» Театра кукол имени Образцова и «Летучий корабль» от пермского «Театра-театра»), а также Международным фестивалем кукольных театров в Измире.

Площадками «Маршака» в Воронеже в этом году станут почти все городские сцены: Театр драмы имени Кольцова, Камерный театре, Театр юного зрителя, Театр кукол имени Вольховского, Воронежский концертный зале, Новый театр.

Фестиваль в дни осенних школьных каникул 2023 года будет девятым по счету. Билеты на него поступят в продажу с 22 сентября. Бюджет фестиваля-2023 организаторы планируют прокомментировать «Ъ-Черноземье» позднее.

Как прошел фестиваль в 2022 году — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте