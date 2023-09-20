Деньги заблудились в лесу

Конкурсному управляющему ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» Елене Решетняк и банку ВТБ не удалось привлечь к ответственности за долги предприятия его бывшее руководство — экс-президента Кязыма Заитова и бывшего гендиректора УФПК Марса Лутфрахманова. Истцы пытались взыскать с ответчиков около 879 млн руб., выданных в качестве кредитов связанным с комбинатом предприятиям и не возвращенных. Суды первой и апелляционной инстанции решили, что такая модель экономического поведения УФПК являлась внутрикорпоративным финансированием и не стали удовлетворять заявленные в иске требования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-топ-менеджерам уфимского производителя фанеры удается избежать субсидиарной ответственности

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Экс-топ-менеджерам уфимского производителя фанеры удается избежать субсидиарной ответственности

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел причин для отмены решения первой инстанции, отказавшейся привлечь к субсидиарной задолженности топ-менеджеров банкротного «Уфимского фанерно-плитного комбината». Конкурсный управляющий Елена Решетняк просила взыскать с экс-президента УФПК Кязыма Заитова (2006–2019) и бывшего гендиректора Марса Лутфрахманова около 879 млн руб. — эту сумму комбинат выдал связанным с ним ООО «Лесозаготовительная компания Башлеспром» (ЛЗК Башлеспром) и ООО «Башкирская лесопромышленная компания» (БашЛПК) по 59 договорам займа. Впоследствии кредиты, а также проценты и пени по ним не были взысканы, в сентябре 2019 года УФПК был признан банкротом. Оба заемщика также признаны несостоятельными.

Заявление о взыскании убытков было подано в арбитражный суд Башкирии в сентябре 2020 года. Первая судебная инстанция не нашла оснований для привлечения топ-менеджеров к ответственности, указав на отсутствие для этого совокупности оснований и пропуск срока исковой давности.

Конкурсный управляющий направил апелляционную жалобу, в которой указал, что срок подачи иска не пропущен. К тому же, отмечал он, суд не выяснил, какие меры предприняли ответчики по возврату займов.

Представители ответчиков просили оставить решение первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Апелляционная инстанция заключила, что срок исковой давности был неправильно рассчитан судом первой инстанции, но это не привело к принятию неверного решения. Она согласилась с выводами арбитражного суда Башкирии, который установил, что целью выдачи займов внутри группы компаний являлась модернизация, приобретение оборудования и замена действующих производственных мощностей в рамках реализации долгосрочной инвестпрограммы. Благодаря займам УФПК могло закупать сырье у ЛЗК «Башлеспром» и арендовать мощности БашЛПК по более выгодным ценам. Модель кредитования представляла собой внутрикорпоративное финансирование, а действия компаний были направлены на обеспечение устойчивости группы. Кроме того, суд принял во внимание, что конкурсному управляющему еще одной входившей в холдинг компании — «БашХольц» — также не удалось привлечь к субсидиарной ответственности в размере 1,5 млрд руб. ее руководителей.

Вынесенное апелляцией постановление в определенном смысле является победой для конкурсного управляющего — ему удалось доказать, что срок исковой давности по заявленным требованиям не был пропущен. Это обстоятельство облегчит обжалование актов суда первой и апелляционной инстанции в случае, если такие попытки будут предприняты, считает замруководителя отдела финансово-экономических экспертиз консалтинговой компании «Аверта групп» Александр Тихов.

«Однако на этом позитивные итоги для заявителей в настоящем деле заканчиваются, — отметил эксперт. — Вполне возможно, более выигрышной тактикой могло бы стать предварительное истребование документов о задолженности у бывших руководителей и последующее их привлечение к субсидиарной ответственности с опорой на презумпции, установленные законодательством о банкротстве. В настоящем же деле заявители предприняли попытку доказать намного более сложный состав нарушения и сделать этого не смогли»,— полагает он.

Суды указали, что действия компаний группы были направлены на предоставление финансирования предприятиям холдинга, а его целью было получение прибыли всеми участниками группы, отмечает управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. «Поскольку такие действия совершались в течение многих лет до банкротства, суды отказались признать их незаконными и направленными на причинение вреда должнику и его кредиторам. Вероятно, комментируемые судебные акты будут оставлены без изменения в случае их дальнейшего обжалования участвующими в деле лицами. Суды оценили заявленные доводы и пришли к выводу, что поведение руководства в течение четырнадцати лет до банкротства компании не было направлено на причинение вреда кредиторам»,— полагает она.

Наталья Балыкова