«Давайте мы не будет себя сравнивать себя с иностранцами»

В рамках второго дня Промышленно-энергетического форума TNF-2023 в Тюмени прошел дискуссионный клуб, в ходе которого представители бизнеса обсуждали перспективы экспорта нефтегазовых технологий. Разговор прошел в неформальной атмосфере, в котором находилось место, как шуткам, так и громким заявлениям. За дискуссией наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Илья Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Касперская

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Наталья Касперская

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дискуссионный клуб TNF, организованный ООО «Цифровая индустриальная платформа», прошел в крайне неформальной обстановке, несмотря на общий деловой тон форума. По наблюдению корреспондента «Ъ-Урал», на это во многом повлияли два фактора. Во-первых, безлимитное вино, бокалы с которым стояли на каждом столе. Во-вторых, харизма модератора встречи директора Центра управления знаниями МНИИПУ, публициста Сергея Переслегина, чьи заявления тоже подогревали дискуссию.

В отличие от большинства встреч на TNF здесь речь шла не о «конкретике», а о «вечном» — о месте России в мире, в данном случае, в контексте технологий в нефтегазовой отрасли.

Всем участникам встречи предстояло ответить на несколько вопросов. Первый — о том, способны ли российские технологии конкурировать и обеспечивать спрос на зарубежных нефтегазовых рынках. Подавляющее большинство смотрит на ситуацию позитивно, хоть и с разными перспективами. 46% присутствующих на дискуссии ответили, что способны уже сегодня, 42% — могут, но через «N» лет.

Этот вопрос оказался для экспертов одним из самых дискуссионных. «За» экспорт российских технологий высказался представитель международного сообщества, генеральный директор венесуэльской компании «ПДВСА Русиа» Хоглис Мартинес. «Россия — мировая энергетическая держава. В настоящих реалиях США пытаются этому всячески препятствовать, в том числе мы видим это в санкционной политике. Но не стоит забывать, что у России есть большие технологии, большой потенциал, огромные нефтегазовые резервы»,— отметил он.

Господин Мартинес считает, что у России есть возможности экспортировать не только услуги, но и технологии в Африку, Азию и Латинскую Америку. Он подчеркнул, что и для Венесуэлы альянс с Россией, в том числе в контексте нефтегазовых технологий, имеет большое значение. «Если Европа накладывает различные ограничения на получение доступа к услугам и сервисам, то Россия является открытой страной для сотрудничества»,— подчеркнул он различия.

Директор по цифровой трансформации департамента Цифровизации и интеграции «Шлюмберже Россия» Андрей Филев от лица представителя «российской иностранной компании» подтвердил, что отечественным компаниям есть, что экспортировать. Так, за прошедший год технологии «Шлюмберже Россия» в основном использовались за рубежом, 65% — в странах дальнего зарубежья.

«Экспортом должны заниматься те, кто разбирается в экспорте, а не те, кто разбирается в производстве»,— подвел итог выступления господина Филева Сергей Переслегин.

Управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев не скрывал радость, что получил микрофон. «Тут доливают (вино, — «Ъ-Урал»), и, если бы он дошел через полчаса, не такая была бы яркая мысль»,— признался он. Мысль его и вправду была яркой. Он первым из спикеров задался вопросом: нужен ли России экспорт в условиях санкций?

Господин Гонтарев подчеркнул, что для VK Tech российский рынок в условиях необходимости собственных продуктов — ключевой. Цель же экспорта не «заработать больше денег», а чтобы сталкиваться с другой конкуренцией, повышая качество продуктов, «не повторяя» технологии зарубежных коллег.

Выступление Павла Гонтарева оценил и господин Переслегин, который особое внимание уделил и вопросу «борьбы» за рынок Центральной Азии, на котором сейчас конкурирует и VK Tech. «Если в мире создаются макрорегионы, то экспорт по большей мере будет идти в периферию своих макрорегионов. И тогда встает вопрос: Центральная Азия — чья периферия? Российская, индийская, китайская, британская? В этих условиях и будет идти проверка технологий на рынке»,— отметил он.

Самые яркие выступления в рамках дискуссионного клуба пришлись на единственного участника-женщину, если не считать переводчицу Хоглиса Мартинеса, — президента группы компаний InfoWatch Наталью Касперскую. Ее выступление по первому вопросу стало прелюдией к ответу на третий вопрос, который можно назвать «манифестом» России постсанкционного периода.

«Мир изменился. Часть стран пытается выйти из-под контроля США. В этой связи интересно, что информационные технологии служили для колонизации и продвижения интересов США. Таким образом, они закрепляли свое доминирование в мире»,— заявил госпожа Касперская.

По ее мнению, страны разделены на три категории: имеющие технологический суверенитет (США и частично Китай), имеющие «относительно развитые» информационные технологии и те, кто не имеет возможности воспроизводить технологии. Россия, по ее словам, относится ко второй категории, но сейчас страна идет в сторону суверенитета.

Следующая тема спровоцировала бурное обсуждение, хотя казалось, что участники дискуссии полностью выразили свое мнение еще в первый час. Вопрос для дискуссии был сформулирован так: насколько технологии, создаваемые в России, превосходят или уступают по качеству международные аналоги?

Результаты опроса оказались не в пользу отечественных компаний. Позитивные варианты ответа «Скорее превосходим» и «Скорее не уступаем» в совокупности выбрали 39%. Остальные посчитали, что в контексте инноваций в России «есть над чем работать».

Кульминацией всей встречи стало повторное выступление Натальи Касперской, спровоцировавшее всеобщее воодушевление и самые длительные аплодисменты.

«Вместо того, чтобы в конкретных направлениях делать конкретные прорывы, мы начинаем сравнивать нас с существующими аналогами. Что вы сравниваете? Мы даже у себя внутри договориться не можем. Давайте не будем сравнивать себя с иностранцами. Это единственный для нас способ совершения прорывов»,— заявила она, предложив зайти с другой стороны: «что мы можем делать хороший продукт».

Заключительный вопрос касался необходимости мер поддержки экспорта нефтегазовым, нефтесервисным и IT-компаниям со стороны государства. Ответ «Господдержка нужна» набрал 41% голосов. При этом одна половина уверена, что без нее у отрасли в вопросах экспорта перспектив нет, другая — что она нужна в качестве катализатора. Против господдержки высказались 18% присутствующих.

Дискуссионный клуб продлился чуть меньше двух часов, и его итог идеально подвел генеральный директор ООО «Цифровая индустриальная платформа» Александр Смоленский: «Как всегда немного душно, но речь не о дискуссии, а о температуре в зале».

Илья Смирнов, Тюмень