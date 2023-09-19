На Урале осудили виновника ДТП, в котором погибла 23-летняя девушка

Кировградский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего Ивана Бунькова, назначив наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы без права управления транспортом на тот же срок. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

По данным следствия, 15 октября 2021 года осужденный, превысив скорость, ехал на Toyota Camry по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Водитель не соблюдал дистанцию до ехавшего впереди с меньшей скоростью автомобиля Mazda 3, которым управляла 23-летняя девушка. Осужденный подавал сигналы фарами, вынуждая девушку освободить левую полосу движения перестроением на правую, которая в этот момент была занята попутно двигавшимися машинами.

Мужчина не дождался, пока девушка полностью освободит левую полосу движения и стал обгонять ее, не соблюдая боковой интервал. В результате автомобили столкнулись, Mazda 3 занесло и выбросило с дороги, при этом автомобиль неоднократно перевернулся.

Потерпевшая получила сочетанную травму тела и скончалась в ГАУЗ Свердловской области «Невьянская центральная районная больница».

Иван Буньков признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кроме того, суд удовлетворил иски родственников потерпевшей о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в сумме 3,5 млн рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ева Коршунова

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