Право на аренду тонет в озере

Компания «Агат» пытается через суд добиться оформления аренды земельного участка в границах Карасунского озера в Краснодаре. Производственную базу там истец приобрел на торгах в 2020 году, однако Росимущество все это время отказывает обществу в праве арендовать землю, поскольку часть территории накладывается на водный объект общего пользования. Эксперты считают, что у истца мало шансов выиграть дело в апелляции из-за спорных границ участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росреестр отказывается оформлять участок компании в аренду из-за его накладки на озеро Карасун

Фото: krd.ru Росреестр отказывается оформлять участок компании в аренду из-за его накладки на озеро Карасун

Фото: krd.ru

ООО «Агат» обратилось в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с заявлением о восстановлении срока подачи жалобы по делу об аренде земельного участка в Карасунском округе Краснодара (ул. Бершанской, 347). Речь идет о трех участках общей площадью более 80 тыс. кв. м (79,7 тыс. кв. м, 33 кв. м и 1 кв. м).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агат» зарегистрировано в 2020 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредителями являются Руслан Рзаев (33%) и Андрей Васин (67%). Выручка компании в 2022 году составила 14,5 млн руб., прибыль — 1,1 млн руб.

В материалах дела говорится, что общество является собственником объектов недвижимости производственной базы, расположенных на спорной территории. Компания приобрела это имущество за 135,5 млн руб. в ходе конкурсного производства ОАО «Юждорстрой» в 2020 году. Кроме производственной базы, единым лотом также были куплены нежилые здания по ул. Янковского, 57.

Площадь земельного участка производственной базы составляет 94 тыс. кв. м (собственность РФ, аренда не оформлена), также здесь расположены профилактории для гаража, склады, мастерские, административные здания и другое имущество. Общество неоднократно обращалось в территориальное управление Росимущества с заявлениями по вопросу оформления права аренды. Самый крупный участок (79,7 тыс кв. м) находится в федеральной собственности и относится к категории земли населенных пунктов, имеет вид разрешенного использования «для эксплуатации зданий и сооружений производственной базы».

Вместе с тем уполномоченный орган отказывает в предоставлении в аренду участка, так как граница этой территории не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. Кроме того, в соответствии с генпланом Краснодара спорный участок частично расположен в зоне балки Карасуна.

В июле текущего года Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении требований ООО «Агат» о заключении договора аренды земли. Суд решил, что данный участок, частично занятый водоемом, не может быть отнесен к территории производственной базы.

«Исключительное право собственника объектов недвижимости на предоставление в аренду земельного участка, находящегося в публичной собственности, распространяется только на ту площадь участка, которая действительно необходима для размещения и эксплуатации объектов недвижимости. Водный объект природного происхождения (балка Карасуна) явно не является частью земельного участка, необходимой для эксплуатации производственной базы»,— говорится в решении суда.

В августе Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд вернул жалобу ООО «Агат» на новое рассмотрение из-за нарушений требований Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Получить комментарий у представителей ООО «Агат» не удалось: указанные в открытых источниках номера телефонов не актуальны.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев говорит, что отказ суда мотивирован в соответствии с требованиями соблюдения интересов сохранения целостности граничащих территорий со спорным участком. «Полагаю, что данный спор будет не в пользу истца. Единственный, на мой взгляд, выход — это обращаться с требованием обязать местные власти уточнить статус граничащих участков с целью уравновесить регулирующую законодательную базу. Тем более что речь идет о конкретных производственных объектах, по факту не занимающих всей площади участков»,— прокомментировал господин Терентьев.

Эксперт добавил, что компания может подать заявление об аренде других участков, не относящихся к водному объекту, и добиться заключения аренды земли под производственными площадями.

Тат Гаспарян

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