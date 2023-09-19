В Сочи на Цветном бульваре мужчина избил подростка

В Сочи мужчине показалось, что подросток обижает его дочь. При выяснении конфликта между ними произошла потасовка, сообщает пресс-служба УВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

Драка произошла на улице Цветной бульвар в центре Сочи. Предварительно выяснилось, что 39-летний мужчина решил поговорить с подростками 15-17 лет, которые, как он думал, обижают его дочь. В ходе разговора у мужчины с одним из них завязалась драка, остальные подростки побежали защищать сверстника.

Полицейские установили всех участников инцидента. С подростками и их родителями полицейские провели беседу. Сейчас продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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