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«Пари НН» на домашнем поле проиграл московскому «Спартаку» со счетом 0:3

Футбольный клуб «Пари НН» из Нижнего Новгорода 19 сентября на своем домашнем поле уступил московскому «Спартаку» со счетом 0:3 в матче Кубка России. Два последних гола ворота нижегородской команды москвичи забили в дополнительное время.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В первом тайме гол в ворота нижегородцев забил защитник Леон Классен. Второй и третий голы забили хавбек Кристофер Мартинс Перейра и полузащитник Квинси Промесс.

На стадионе «Нижний Новгород» присутствовали более 32 тыс. болельщиков. По итогам матча «Спартак» гарантировал себе выход в плей-офф Кубка России.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», так как матч начинался в 17:15, руководство клуба «Пари НН» просило нижегородских работодателей отпустить сотрудников на стадион, если они обратятся с соответствующей просьбой. Дирекция клуба даже распространила через социальные сети образец заявления, которое предлагали написать местным болельщикам.

Андрей Репин

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