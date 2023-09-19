«Пари НН» на домашнем поле проиграл московскому «Спартаку» со счетом 0:3

Футбольный клуб «Пари НН» из Нижнего Новгорода 19 сентября на своем домашнем поле уступил московскому «Спартаку» со счетом 0:3 в матче Кубка России. Два последних гола ворота нижегородской команды москвичи забили в дополнительное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В первом тайме гол в ворота нижегородцев забил защитник Леон Классен. Второй и третий голы забили хавбек Кристофер Мартинс Перейра и полузащитник Квинси Промесс.

На стадионе «Нижний Новгород» присутствовали более 32 тыс. болельщиков. По итогам матча «Спартак» гарантировал себе выход в плей-офф Кубка России.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», так как матч начинался в 17:15, руководство клуба «Пари НН» просило нижегородских работодателей отпустить сотрудников на стадион, если они обратятся с соответствующей просьбой. Дирекция клуба даже распространила через социальные сети образец заявления, которое предлагали написать местным болельщикам.

Андрей Репин