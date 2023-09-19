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Сотрудник нижегородской полиции лишен звания и осужден за мошенничество

В Нижнем Новгороде сотрудник полиции признан виновным в мошенничестве, лишен звания и осужден на три года общего режима, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следователей, в 2017 году полицейский задержал подростка и обвинил его в краже куртки. При этом оперуполномоченный знал, что молодой человек не виноват. Тем не менее, он запутал подростка, пообещал не привлекать его к уголовной ответственности и взял с него за это деньги, которыми распорядился по своему усмотрению.

Позже полицейский был задержан сотрудниками собственной безопасности.

Андрей Репин

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