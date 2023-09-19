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Бывший глава нижегородского управления ФСБ стал сенатором от Ивановской области

Губернатор Станислав Воскресенский наделил полномочиями сенатора, представителя от правительства Ивановской области Владимира Булавина. Как сообщает пресс-служба областного правительства, соответствующий указ глава региона подписал 19 сентября.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владимир Булавин родился в 1953 году. Имеет воинское звание генерал-полковник. С 1977 года служил в органах государственной безопасности. С 1992 года занимал должность начальника управления ФСБ РФ по Нижегородской области. В 2001 году занял пост председателя Совета начальников органов ФСБ России в Приволжском федеральном округе.

В 2006 году был назначен руководителем аппарата Национального антитеррористического комитета. В 2016 году — руководителем Федеральной таможенной службы. В начале 2023 года был освобожден от этой должности, так как достиг возраста 70 лет.

Андрей Репин

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