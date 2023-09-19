Вымогательство закончилось самоуправством

Краснодарский краевой суд изменил приговор жителям Москвы Андрею Волоховскому, Юрию Иващенко, Альберту Иричеву и Александру Рябыкину, которые ранее были осуждены за похищение в Анапе учредителя фирмы «Транс Арт» Виталия Севастьянова и вымогательство у него 65 млн руб. Однако крайсуд не нашел свидетельств насильственного удержания потерпевшего, поэтому переквалифицировал обвинение на менее тяжкую статью «самоуправство» и сократил сроки наказания.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Юг», коллегия по уголовным делам Краснодарского крайсуда согласилась с доводами апелляционной жалобы подсудимых Андрея Волоховского, Юрия Иващенко, Альберта Иричева и Александра Рябыкина - приговор, вынесенный им в марте 2023 года Анапским городским судом, частично изменен, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

Первая инстанция признала подсудимых виновными в похищении учредителя московского ООО «Транс Арт» Виталия Севастьянова, а также в вымогательстве у него 65 млн руб. Фигурантам дела было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти с половиной лет до 7 лет 2 месяцев в колонии строгого режима. Крайсуд изменил квалификацию обвинения в вымогательстве на состав «самоуправство», исключил обвинение в похищении, в итоге подсудимые приговорены к лишению свободы на сроки от 3,5 лет до 3 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

По данным обвинения, в июне 2021 года жители Москвы Юрий Иващенко, Альберт Иричев и Александр Рябыкин приехали в Анапу, чтобы разыскать учредителя ООО «Транс Арт» Виталия Севастьянова. Злоумышленники действовали по указанию Андрея Волоховского, который, в свою очередь, выполнял просьбу своего знакомого предпринимателя, имевшего договорные отношения с ООО «Транс Арт». Знакомый утверждал, что господин Севастьянов задолжал ему 65 млн руб. за участие в производстве рекламных материалов для АО «ДОМ.РФ». С 2016 по 2020 год фирма «Транс Арт» выполняла заказы «ДОМ.РФ» (сумма освоенных средств – 257 млн руб.), значительный объем работ осуществлял индивидуальный предприниматель, который по договору с «Транс Арт» получал 75% финансирования.

Владелец ИП утверждал, что Виталий Севастьянов обещал ему 95% финансирования, но обманул. В 2021 году Иващенко, Иричев и Рябыкин выследили Виталия Севастьянова на улице в Анапе, подошли к нему и представились сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина сел в их автомобиль, злоумышленники отобрали у него телефон и несколько раз ударили по лицу, требуя вернуть долг. Один из злоумышленников заставил потерпевшего взять в руки пистолет (стартовый, как позже выяснилось) и сообщил, что из этого оружия будет совершено убийство, в котором обвинят Виталия Севастьянова. Бизнесмен, испугавшись за свою жизнь, согласился с выдвинутыми требованиями, но сразу после этих событий приехал в Москву и сообщил о ситуации в ФСБ России. При получении первой части суммы в объеме 35 млн руб. злоумышленники были задержаны.

Суд первой инстанции исходил из того, что Иващенко, Иричев и Рябыкин насильно посадили потерпевшего в машину и выдвинули незаконные требования, заведомо зная, что никакой задолженности не существует. Апелляционная инстанция не нашла свидетельств насильственного удержания бизнесмена. Крайсуд также признал, что у господина Севастьянова были финансовые разногласия с партнером, долг реально существовал, о его возврате владелец ИП просил договориться подсудимых. При этом злоумышленники действовали самовольно, вопреки порядку урегулирования гражданских споров, посягая на личную неприкосновенность и здоровье потерпевшего, говорится в решении краевого суда. Подсудимые Иващенко, Иричев и Рябыкин не признали себя виновными в похищении и вымогательстве, но просили изменить квалификацию, фактически соглашались с тем, что совершили самоуправство. Андрей Волоховский просил оправдать его, полностью отрицая участие в инциденте. Участвовавший в процессе адвокат Степан Солдат не стал комментировать решение крайсуда, дозвониться адвокатам Сергею Тришкину, Виталию Щербакову и Сергею Баркову не удалось.

Анна Перова, Краснодар