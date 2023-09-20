На красный можно, но осторожно

Кассационный суд в Краснодаре отправил на пересмотр дело о ДТП с участием пожарной машины, указав, что состояние крайней необходимости, при котором машина МЧС совершила аварию, не является основанием для освобождения виновника от возмещения вреда. Ранее суды отказывали водителям, пытающимся взыскать компенсации с ГУ МЧС по краю. Юристы считают, что формируется практика, при которой суды будут проверять, убедился ли водитель автомобиля оперативной службы, попавший в ДТП при проезде на красный свет, в том, что ему уступают дорогу.



Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил ранее вынесенное решение по ДТП с участием пожарного автомобиля. Нижестоящая инстанция отказала потерпевшему в аварии во взыскании вреда с Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, водитель которого стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

Как следует из материалов дела, ДТП произошло в ноябре 2019 года в Краснодаре. Пожарная машина двигалась по Сормовской улице с включенными проблесковыми маячками на красный свет и, не предоставив преимущества в движении легковому автомобилю, который ехал на зеленый, столкнулась с ним.

Потерпевший в ДТП истец получил выплату по полису ОСАГО в предусмотренном законом объеме — 400 тыс. руб. Но, поскольку страховой выплаты оказалось недостаточно для покрытия ущерба, он обратился с иском к ГУ МЧС по Кубани, в котором попросил взыскать с ведомства еще 203 тыс. руб. ущерба, проценты, компенсацию морального вреда, расходы на экспертизу, оплату госпошлины и юриста.

Советский районный суд Краснодара большую часть его требований удовлетворил, отказав лишь признавать моральный вред и несколько сократив расходы на представителя. Однако Краснодарский краевой суд это решение отменил. Апелляционная инстанция мотивировала отказ в иске ст. 1067 ГК РФ, допускающей возможность полного освобождения причинителя вреда от возмещения ущерба в случае его действий в состоянии крайней необходимости.

Однако кассационная коллегия указала, что, согласно ПДД, водители автомобилей с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований правил, но при условии обеспечения безопасности движения. И чтобы воспользоваться приоритетом, они должны не только включить маячок и специальный звуковой сигнал, но и убедиться в том, что им уступают дорогу.

Также суд сослался на то, что в постановлении об административном правонарушении, которым была установлена вина в ДТП водителя пожарной машины, нет сведений о том, что он действовал в состоянии крайней необходимости.

В итоге суд сослался на позицию Верховного суда РФ, согласно которой «состояние крайней необходимости не является безусловным основанием для освобождения причинителя вреда от возмещения вреда», и отменил решение апелляционной инстанции, отправив дело на новое рассмотрение в краевой суд.

Консультант юридической фирмы «Векави Групп» Вероника Якушева рассказывает, что ранее Краснодарский краевой суд неоднократно рассматривал аналогичные дела и во взыскании ущерба с ГУ МЧС по Краснодарскому краю отказывал, ссылаясь на вышеуказанную статью ГК РФ. Сейчас же сложившуюся практику меняет кассационный суд.

«При этом следует учитывать, что действующее гражданское законодательство по-иному определяет состояние крайней необходимости и его последствия, в отличие от публично-правовой сферы. Даже прекращение производства по делу об административном правонарушении в связи с тем, что лицо действовало в состоянии крайней необходимости, не освобождает от возмещения причиненных потерпевшему его действиями убытков в гражданско-правовой сфере. И второй важный момент, который, видимо, теперь будет проверяться судами при разборе таких ДТП. Предположительно, теперь они будут устанавливать, убедился ли водитель пожарного автомобиля, попавшего в аварию при движении на красный свет, в безопасности своего маневра, а также в том, что ему уступают дорогу», — резюмирует госпожа Якушева.

Михаил Волкодав, Краснодар