Минюст предложил вносить в реестр псевдонимы иноагентов

Минюст предложил указывать в реестре иностранных агентов их псевдонимы, прежние имена, фамилии и отчества, если они ранее менялись. Ведомство также предложило указывать прежние названия юрлиц и других организаций, если они изменялись.

Юридически предложенные изменения оформлены проектом указа министра юстиции Константина Чуйченко. Документ размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов. Сейчас этот документ проходит экспертизу, которая должна завершиться 3 октября.

В пояснительной записке к проекту указа говорится, что предложенные меры направлены на то, чтобы привести правила ведения реестра в соответствие с законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В июле президент России Владимир Путин подписал законы, усиливающие контроль за иностранными агентами. Глава государства наделил Минюст правом контролировать исполнение закона не только иноагентами, но и теми, кто с ними взаимодействует.

Александра Горошилова