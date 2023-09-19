Нижегородская мэрия массово меняет названия автобусных остановок

Администрация Нижнего Новгорода приняла решение о присвоении новых названий 34 остановкам общественного транспорта. Изменения затронут все восемь районов города. В Московском и Нижегородском районах под переименование попадет по одному остановочному пункту, в других районах — больше. Полный список переименованных остановок опубликован на официальной сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На запрос «Ъ-Приволжье» в администрации города пояснили, что массовое переименование остановочных пунктов вызвано необходимость актуализировать их названия. Аналогичная работа проводилась в 2014-2015 и 2018-2019 годах. Ряд остановок переименован после письменного или устного обращениями граждан. Также при переименовании были учтены собственные предложения городского департамента транспорта.

В департаменте считают, что наименования остановочных пунктов должны в первую очередь соответствовать названиям расположенных поблизости улиц, микрорайонов или объектов массового посещения. Это поможет жителям и туристам лучше ориентироваться на территории Нижнего Новгорода.

В мэрии также уточнили, что постановление о переименовании остановок вступает в законную силу с момента подписания, но для внесения изменений в реестр маршрутов общественного транспорта и автоинформаторы потребуется некоторое время.

Департаменту транспорта поручено направить информацию о внесенных изменениях в областной минтранс. Министерство внесет их в реестр муниципальных маршрутов и сообщит о нововведениях транспортным предприятиям.

Андрей Репин