«Евраз» установил на Качканарском ГОКе оборудование для обогащения руды за 50 млн рублей

В АО «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» («Евраз КГОК») начало работать новое оборудование для обогащения руды, сообщили в пресс-службе «Евраза». Инвестиции составили более 50 млн руб.

Компания закупила четыре высокочастотных грохота, сепараторы мокрого обогащения и грунтовые насосы. Новое оборудование в два раза эффективнее обогащает руду, чем ранее используемые агрегаты. По словам исполнительного директора ЕВРАЗ КГОК Александра Принева, оно может производить концентрат, а затем окатыши и агломерат с улучшенными показателями по составу.

Кроме того, «Евраз КГОК» приобретает производительную карьерную технику. Так, в 2023 году в карьерах комбината заработали новые буровые станки, экскаваторы, самосвалы. Сейчас ведется сборка нового экскаватора с ковшом объемом 20 кубических метров.

Напомним, в ноябре 2020 года началась разработка нового Собственно-Качканарского месторождения титаново-магнетитовых железных руд. С 2019 года во время подготовки к добыче руды на территории строились автомобильные и железные дороги, линии электропередач, два рудоперегрузочных пункта и система водоотведения.

Собственно-Качканарское месторождение руды расположено на склонах горы Качканар, в 5 км от Гусевогорского месторождения. Общая длина карьера — 6 км, ширина — до 4 км, высота залегания пород — от 220 до 630 м. По предварительной оценке, запасы железных титаномагнетитовых руд составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа — 16,6%.

Ева Коршунова

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