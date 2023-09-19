«Поверить в позитив министра спорта сложно»

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что в Париж в следующем году могут поехать 180 российских атлетов, представляющих разные виды спорта. При этом глава национального Олимпийского комитета Станислав Поздняков считает, что принять участие в летних Играх смогут намного меньшее число россиян. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мир российского спорта в последнее время сотрясают скандалы. То главный тренер сборной по футболу Валерий Крапин призовет игроков уезжать за границу, то фигуристам запретят выступать под трек Rammstein.

А уж обсуждения того, надо ли российским атлетам ехать на Олимпиаду без флага и гимна или нет, вообще, можно сказать, раскололо общество на два лагеря. И вот в такой момент вдруг возникает цифра в 180 человек, которые вроде как могут принять участие в Играх-2024.

Министр спорта Олег Матыцин так объяснил эти данные: «Эта цифра была представлена на основании возможностей участия наших спортсменов в квалификационных отборочных соревнованиях.

Мы понимаем, что представители командных видов спорта не смогут принять участия, причем это и, скажем так, командные дисциплины в плавании, фехтовании и во многих других. Такой статистический анализ сделан, и на основании этого мы пришли к цифре 180».

Поверить в позитив господина Матыцина сложно, особенно после того, как глава Олимпийского комитета России Станислав Позняков сразу же поставил под сомнение слова чиновника: «Думаю, министр знает, о чем говорит. Но у меня немножко другие предположения: считаю, что в настоящий момент такая возможность будет у единичных представителей видов спорта».

Станислав Поздняков точно в курсе происходящего, так как постоянно находится на связи с представителями МОК, и пока с той стороны новостей, которые могли бы нас порадовать, не слышно.

К тому же в России далеко не все хотят, чтобы атлеты поехали во Францию на тех условиях, которые им, скорее всего, объявят.

Популярную точку зрения, в частности, озвучил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: «Мы не можем принять те условия, которые нам опять в очередной раз предлагают. Только тогда надо участвовать, если без всяких дополнительных условий возвращают Россию.

В противном случае все эти унижения испытывать по пятнадцатому разу, это просто не уважать себя».

Стоит сказать, что обсуждение в обществе по поводу поездки на Олимпиаду без флага и гимна продолжаются даже после того, как свое мнение на эту тему открыто высказал глава государства Владимир Путин:

«Конечно, мы должны прежде всего руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. Некоторые из них годами, десятилетиями готовились к важнейшим стартам. Они должны сами для себя принять определенное решение».

При этом Международный олимпийский комитет пока не допустил россиян на Игры в Париже и не установил крайнего срока для принятия такого решения. Согласно действующим рекомендациям организации, на соревнования можно допускать спортсменов в нейтральном статусе и только в качестве индивидуальных атлетов.

Но как мы понимаем, это не точно. Может быть, пока все находятся в нервном ожидании, российским чиновникам от спорта, да и не только, стоит лучше взвешивать свои слова.

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