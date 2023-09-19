В Ярославле вынесли приговор группе наркоторговцев

В Ярославле перед судом предстали десять мужчин и одна женщина по обвинению в сбыте наркотических средств. Суд признал всех виновными, но только четырем назначил реальное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ленинский районный суд Ярославля

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Ленинский районный суд Ярославля

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Ленинский районный суд Ярославля установил, что в 2017 году Антон Иванов и Иван Коротков создали и возглавили преступную группу для незаконного сбыта наркотиков. Дело в отношении Ивана Короткова было выделено в отдельное производство: мужчина заключил досудебное соглашение и получил 9 лет лишения свободы еще в 2021 году.

Антон Иванов и Иван Коротков привлекли к своей деятельности еще девять человек в возрасте от 22 до 35 лет. Три года группа закупала крупные партии наркотиков, а потом продавала незаконные вещества в розницу через свой интернет-магазин. Для хранения сначала снимали квартиру, а потом арендовали офис на улице Белинского в Ярославле. В мае 2020 года деятельность накроторговцев пресекла полиция.

Суд признал виновными 10 человек в незаконном сбыте организованной группой наркотических средств в крупном размере и в покушении на незаконный сбыт и назначил им наказание в зависимости от степени участия.

К 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорили руководителя группы Антона Иванова. Семерым назначено условное наказание. Еще двое участников получили наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 4,5 до 9 лет. Приговор вступил в силу.

Алла Чижова