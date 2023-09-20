В Перми появился второй дилер Jetour

Автохолдинг «Ключавто» открыл в Перми дилерский центр новых автомобилей Jetour. По информации на сайте компании, шоурум бренда расположился в здании по ул. Спешилова, 111, где у «Ключавто» уже был и продолжает работать салон подержанных авто. В наличии имеются обе модели Jetour, которые в настоящий момент представлены на российском рынке — это внедорожники Jetour X90 Plus и Jetour Dashing.

Jetour — созданный в 2018 году суббренд китайской марки Chery. На российский рынок бренд Jetour вышел весной этого года. Всего компания анонсировала в РФ четыре модели: помимо X90 PLUS и Dashing, осенью в продажу доложен поступить кроссовер Jetour X70, а в начале 2024 года — Jetour Traveller.

Компания «Ключавто» основана в 2001 году. На данный момент является крупнейшим в России мультибрендовым автомобильным холдингом — имеет официальное дилерство 41 бренда, а также развивает направление автомобилей с пробегом. Управляющее холдингом ООО «Группа компаний “СБСВ-Ключавто”» зарегистрировано в городе Горячий Ключ (Краснодарский край). По данным Kartoteka.ru, выручка общества в 2022 году составила 9,9 млрд руб., чистая прибыль — 7,3 млрд руб. «Ключавто» имеет дилерские центры в 26 крупных городах РФ. В Перми холдинг начал работать в 2019 году. Кроме дилерского центра по ул. Спешилова, 111, управляет автосалоном по ул. Рязанской, 103.

Ранее дилерство Jetour в Перми получил холдинг «Форвард-Авто».