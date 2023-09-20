Фармкомпанию пермских предпринимателей снова хотят обанкротить

ПАО «Сбербанк» собирается обратиться в арбитражный суд с требованием признать банкротом ООО «Годовалов» пермских предпринимателей Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Сообщение о намерении банка подать соответствующее заявление опубликовано в «СПАРК-Интерфакс». Размер задолженности компании «Годовалов» перед финансовой организацией не указан.

В начале сентября банкротства ООО «Годовалов» добивался столичный производитель БАДов ООО «Курортмедсервис». Однако арбитражный суд отказал в принятии заявления общества до окончания другого судебного спора между компаниями.

ООО «Годовалов» было учреждено господами Годоваловым и Шавриным в Москве в 2006 году. Предприятие занимается фармацевтической логистикой. По информации на сайте компании, сегодня она работает более чем в 37 регионах РФ и владеет пятью складскими комплексами и логистическими центрами в Перми, Шолохово (Московская область), Кирове, Тюмени и Новосибирске. Выручка ООО «Годовалов» за 2022 год составила 17,4 млрд руб., чистая прибыль — 198,9 млн руб.