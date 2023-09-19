Эксперты: на Кубани на вторичном рынке жилья ипотека выгоднее аренды

В Краснодарском крае ипотека на двухкомнатную квартиру на вторичном рынке обойдется дешевле аренды аналогичного жилья. В рейтинге регионов по сложности накопления на квартиру при аренде Краснодарский край находится на 52-м месте, говорится в исследовании маркетплейса «Сравни».

По данным аналитиков, в июне 2023 года средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Краснодарском крае составляла 160,6 тыс. руб. за кв. м. Средняя арендная плата — 41,7 тыс. руб.

В предыдущие пять лет стоимость такой квартиры росла на 17,53% в год, а стоимость аренды почти втрое меньше — на 5,64%. При этом, как поясняет эксперт «Сравни» Валентина Дорохова, ставка по ипотеке в регионе (7,91%) незначительно ниже, чем средний процент по банковскому вкладу (7,96%).

«При сохранении тенденции за 24 года заемщик в Краснодарском крае сможет выплатить ипотеку и станет полноценным собственником жилья, а накопить на собственную квартиру с помощью банковского вклада за этот период не получится»,— отметила Валентина Дорохова.

Аналитики отмечают, что накопить на квартиру в Краснодарском крае получится за 24 года, если доходность по банковскому вкладу или другим вариантам инвестирования денежных средств составит более 33,2% годовых.

По результатам исследования, ипотека выгоднее аренды почти во всех регионах РФ. Накопить на квартиру при аренде можно всего в четырех российских регионах: в Коми и Оренбургской области — за 17 лет, в Башкортостане — за 20 и в Сахалинской области — за 21 год.

Татьяна Ручкина

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