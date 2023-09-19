В Ярославской области программа «Наши дворы» исполнена на 90%

В Ярославской области программу по благоустройству дворов «Наши дворы» выполнили на 90%. Реализацию проекта обсудили на оперативном совещании, которое провел губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В этом году на губернаторский проект «Наши дворы» правительство области выделило 629,8 млн руб., правительство планирует использовать и лимиты 2024 года — 630 млн руб. На совещании сегодня отмечалось, что работы выполнили на 80 объектах из 87 в 14 районах региона.

«На сегодня уже 92% дворов от запланированного объема благоустроены. Наша задача – привести двор в порядок, передать управляющей компании, ТСЖ и потом требовать нормального содержания. Управляющим компаниям, которые работают добросовестно, мы будем всячески помогать, недобросовестным придется уйти с рынка этих услуг»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

На совещании подчеркнули, что из 43 запланированных спортивно-игровых площадок установлено 38. Глава региона предложил сделать обязательным элементом благоустройства дворов яркие, красочные бордюры. В этом году эти изменения учтут, а проекты прошлого года дополнят яркими бордюрами весной. Губернатор также рекомендовал обустроить беговые дорожки, где это возможно.

«Важно, что при благоустройстве мы используем комплексный подход, включающий озеленение, организацию освещения, пешеходных дорожек, подходов к детским площадкам и так далее. Если мы можем сделать красиво, то так и будем делать, ставя в приоритет не количество, а качество благоустройства»,— подчеркнул Михаил Евраев.

В ходе совещания сообщалось, что в этом году ряд муниципалитетов выполнят благоустройство за счет лимитов следующего года. Таким образом дополнительно реализуют 18 проектов.

Проект «Наши дворы» реализуется в регионе второй год подряд по инициативе губернатора Михаила Евраева. В 2022 году работы по благоустройству выполнили на 493 объектах. В регионе отремонтировали 224 двора, установили 247 спортивно-игровых площадок, обустроили 22 площадки для выгула и дрессировки домашних животных.

Алла Чижова