Торговля со следствием

В связи с жалобами жителей поселка Кременкуль на строительство рядом с жилыми домами овощного рынка могут возбудить уголовное дело. Указание проверить жалобы дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Ранее жители поселка заявили, что решение о возведении рынка было принято без учета их мнения, а для его строительства на земельном участке вырубают зеленые насаждения. По факту обращений граждан проводит проверку управление СКР по Челябинской области. В общественной палате региона считают, что в данной ситуации возможно компромиссное решение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку в связи с жалобами жителей поселка Кременкуль на строительство продовольственного рынка. О результатах ему доложит руководитель регионального управления СК России Петр Решетников. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщают в информационном центре СКР.

Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось о протесте жителей поселка Кременкуль (Сосновский район) против строительства оптово-овощного рынка на прилегающей к жилым домам территории общей площадью 8 га. Для возведения объекта на участке массово вырубают лесные насаждения. Местные жители отмечают, что решение о строительстве было принято без учета общественного мнения, и считают его незаконным. Они опасаются, что в дальнейшем оно привлечет в населенный пункт массовый поток мигрантов. Также южноуральцы высказывали опасения, что электрические сети, а также система водоснабжения и водоотведения поселка может не выдержать дополнительную нагрузку в связи с появлением торговых рядов.

Сейчас сотрудники управления СК России по Челябинской области проводят процессуальную проверку по обращениям местных жителей. «Ранее глава СК России поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства»,— сообщили в информационном центре СКР.

По словам жителей поселка Кременкуль, строительство рынка началось 26 августа на территории бывшей овощебазы, на одном из съездов автомобильной дороги «Обход Челябинска». Работы на участке продолжаются и сегодня. Жительница граничащего с Кременкулем поселка Новый Кременкуль, член инициативной группы против строительства рынка Екатерина Нестеренко отмечает, что против возведения торгового объекта собрано порядка 2,3 тыс. подписей.

«Территорию готовят под размещение оптово-продовольственной базы. Сегодня там вырублено более 3 га зеленых насаждений, которые составляли защитную полосу между жилыми домами и овощебазой. И теперь выхлопные газы от большегрузов идут в жилой массив. На самом участке идет снятие плодородного грунта, строятся стоянки для большегрузов и дополнительные подсобные помещения. По моим сведениям, на этой территории запланировано возведение общежития на 250 мест»,— рассказывает Екатерина Нестеренко.

По ее словам, администрация Сосновского района проводит в электронном виде общественные обсуждения по вопросу смены вида разрешенного использования земельного участка на категорию 4.3 для размещения рынка. «Обращались к ним с просьбой приостановить проведение общественных обсуждений. Местные жители продолжают отсылать на них свои возражения. Каких-либо мер в связи с нашими обращениями администрация района не предпринимает»,— поясняет Екатерина Нестеренко.

«Работы начались фактически за спиной местных жителей. В связи с этим члены инициативной группы и граждане в частном порядке направляли обращения в органы государственной власти. По нашему вопросу мы ходили на прием к заместителю прокурора региона Денису Ситникову, встретились с председателем общественной палаты и с министром экономического развития Челябинской области»,— поясняет Екатерина Нестеренко. По итогам встреч с представителями государственных органов их обращения были приняты в работу.

Участком бывшей овощебазы в поселке Кременкуль, где началось строительство рынка, владеет учредитель и глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) «Набот» Ривожидин Махмадов. По данным «СПАРК-Интерфакс», организация была зарегистрирована в поселке в 2022 году. «Набот» владеет расположенным возле этого населенного пункта складским комплексом для хранения картофеля и других овощей. Чистый убыток предприятия в прошлом году составил 274 тыс. руб. Площадь участка для строительства рынка составляет 8 га.

В администрации Сосновского района отмечают, что владелец участка ранее обращался к ним с предложением организовать фермерский рынок. Эта идея получила поддержку районных властей.

14 сентября председатель общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко провел встречу с представителями инициативной группы, выступающей против строительства рынка, и администрации Сосновского района. В ходе нее был проведен осмотр участка, торговых рядов, мест сбора отходов, рассмотрены доводы местных жителей и владельца рынка Ривожидина Махмадова. Последний сообщил, что большинство работников торговых рядов родились и живут в РФ. По итогам встречи глава общественной палаты региона Николай Дейнеко заявил о готовности помочь сформировать компромиссное решение, которое бы устроило обе стороны.

«В целом встреча прошла в конструктивном ключе. Как такового серьезного конфликта не наблюдается, налажен диалог между жителями, представителями органов власти и предпринимателем. Точек соприкосновения и пересечения интересов множество. Ведение, пусть и вполне законной, деятельности предпринимателя не должно негативно отражаться на качестве жизни жителей поселка»,— сообщал Николай Дейнеко в своем telegram-канале.

Михаил Бычков