СМИ: найденное в Краснодаре тело плавало в реке несколько дней

Найденный в Юбилейном микрорайоне Краснодара труп мужчины плавал в реке Кубань около пяти дней. Об этом сообщает kuban.aif.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Правоохранители устанавливают личность погибшего мужчины, на вид ему около 40 лет. В прокуратуре сообщили, что видимых телесных повреждений на теле нет, кости целы.

Тело находилось в воде рядом со ступеньками. Источник «Ъ-Кубань» в правоохранительных органах сообщил, что началась проверка.

Татьяна Ручкина

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